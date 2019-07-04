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"طيران الإمارات" تستأنف رحلاتها إلى السودان الاثنين المقبل

الخميس، 04 يوليه 2019 02:04 م
"طيران الإمارات" تستأنف رحلاتها إلى السودان الاثنين المقبل طيران الإمارات ـ صورة أرشيفية
أبو ظبى(أ ش أ)

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أعلنت شركة طيران الإمارات، الخميس، عن استئناف رحلاتها إلى العاصمة السودانية الخرطوم بدءا من الاثنين 8 يوليو بعد أن أوقفتها فى أوائل يونيو الماضي.

وقالت الشركة - فى بيان أوردته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية - إنه "بعد مراقبة الوضع عن كثب فى السودان وإجراء مراجعة شاملة لكافة العوامل التشغيلية، قررنا استئناف خدماتنا إلى الخرطوم".

وكانت الشركة علقت طائراتها إلى السودان فى أوائل يونيو الماضى. وستستأنف الرحلات عبر طائرة واحدة يوميا تربط بين دبى والخرطوم.

وفى الخرطوم، يستكمل المجلس العسكرى الانتقالى الحاكم فى السودان وقادة حركة الاحتجاج الخميس المفاوضات حول تشكيل هيئة حكم انتقالية، وذلك غداة عودة الطرفين إلى طاولة الحوار بعد توقف استمر شهراً كاملاً عقب سقوط عشرات القتلى خلال فضّ اعتصام للمتظاهرين أمام مقر قيادة الجيش فى الخرطوم.

 


السودان

الامارات

طيران الامارات

المجلس العسكرى السودانى

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