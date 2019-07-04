طقس الخليج.. نشاط للرياح مع ارتفاع فى درجات الحرارة فى بعض دول الخليج

وكالات الأنباء

تشهد بعض دول الخليج طقسا حارا اليوم الخميس، حيث يكون الجو شديد الحرارة فى الكويت، ورطبا فى البحرين والإمارات.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى السعودية، فى تقريرها عن حالة الطقس اليوم الخميس، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتى تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الرياض والقصيم تمتد إلى منطقة نجران، وكذلك على منطقة المدينة المنورة، فى حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير يمتد إلى مرتفعات الطائف، كما يتوقع ارتفاع في نسبة الرطوبة خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الداخلية والساحلية من منطقة مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية، أن الطقس اليوم فى مملكة البحرين سيكون رطباً نسبياً فى البداية ويكون حاراً مع بعض السحب وتصاعد الأتربة فى بعض المناطق خلال النهار، وحسناً بوجه عام خلال الليل.

وأوضحت أن الرياح ستكون شمالية غربية من 10 إلى 15 عقدة، وتصل من 18 إلى 23 عقدة أحياناً خلال النهار.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية السرعة داعية إلى أخذ الحيطة والحذر. مع ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل، ومن 3 الى 6 أقدام فى عرض البحر.

وأوضحت أن درجة الحرارة العظمى 42 درجة مئوية، والصغرى 28 درجة مئوية. والرطوبة النسبية: العظمى 85 %.. والصغرى 20%.

الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد بالإمارات أن يظل طقس اليوم الخميس رطبا صباحا ويحتمل تشكل ضباب خفيف خاصة غربا يصبح صحوا بوجه عام وتظهر بعض السحب المنخفضة شرقا وتميل درجات الحرارة للارتفاع على المناطق الداخلية، والرياح شرقية وجنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية ظهرا خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحيانا وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س ويكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج فى الخليج العربى وفى بحر عمان.

وأوضحت أن درجة الحرارة العظمى 36 درجة مئوية، والصغرى 13 درجة مئوية

الكويت

أوضحت إدارة الأرصاد فى الكويت أن الطقس اليوم سيكون شديد الحرارة نهارا والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 - 50 كم/ساعة مثيرة للغبار.

أما فى الليل فسيكون الطقس حارا إلى حار نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 15 - 40 كم/ساعة.

وسجلت درجة الحرارة العظمى اليوم بالكويت 47 °ﻡ.