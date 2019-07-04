طفلة روسية تصنع الدمى لمساعدة زميلها فى علاجه من السرطان.. صور

كتب محمد جمال

شعرت الطفلة الروسية أليسا بالصدمة عندما توفيت جدتها بسبب مرض السرطان،وبعد أن علمت بإصابة زميلها بالسرطان، أصرت أليسا أنها سوف تقوم بعمل أى شئ لإنقاذ حياته، لتطلب من أهلها شراء ماكينة خياطة لتصنع عليها الدمى والعرائس وإدارة الربح لمساعدة زميلها.



أليسا

وقالت أليسا لقناة روسيا اليوم أنها استغنت عن حلمها بشراء هاتف محمول وجرو صغي، موضحة أن الجرو الصغير يمكن أن تشتريه فى أى وقت ولكن روح الإنسان إذا خرجت لا يمكن رجوعها مرة أخرى.

وأكدت أليسا أن أرباح مشروع صناعة الدمى تذهب إلى علاج زميلها المصاب بالسرطان، حيث قامت بتحويل حوالى 10 آلاف جريفن لزميلها لعلاجه، وأوضحت والدتها أن أليسا قامت بطرح فكرة شهادة الخير للمساهمة فى علاج مرضى السرطان والتى لاقت تفاعلا كبيرا من الناس، حيث تبرع المئات للمساهمة فى علاج مرضى السرطان.



أليسا والدمى

وأكدت والدتها أن دمية واحدة تكلف أليسا 3 ساعات من الوقت، مشيرا إلى أنها لا تشعر من الملل من العمل من أجل مساعدة الأخرين، وعبرت أليسا عن فرحتها من أن الشاب المريض بدأ فى التعافى من المرض بعد استجابته للجرعة الأولى من العلاج.



أليسا تقوم بعملها



الشاب المريض