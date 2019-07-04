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طالبان وراء تهديد تاجر وسرقته بالإكراه فى الجيزة

الخميس، 04 يوليه 2019 11:06 ص
طالبان وراء تهديد تاجر وسرقته بالإكراه فى الجيزة حملة أمنية-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقت مباحث الجيزة القبض على طالبين، لاتهامهما بسرقة تاجر بالإكراه داخل شقته بالطالبية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 
 
تلقى قسم شرطة الطالبية بلاغا يفيد تعرض تاجر عطور للسرقة بالإكراه على يد شخصين. 
 
وأفاد المجني عليه أن المتهمين طرقا باب شقته وهدداه بأسلحة بيضاء، واستوليا على مبلغ 2000 جنيه،  وفيزا، ومتعلقات أخرى. 
 
وبإجراء التحريات توصل رجال المباحث، بإشراف العقيد محمد أمين مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم محمد غراب وكيل فرقة المباحث، إلى أن طالبين وراء ارتكاب الجريمة. 
 
وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، فأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق. 
 

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