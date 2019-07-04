ضبط 4107 هاربين من أحكام وتحصيل 93 ألف جنيه غرامات فى حملة أمنية بالغربية

الغربية - عادل ضرة

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.



وأسفرت جهود الحملة المكبرة، عن ضبط 4107 متهمين، منهم 7 متهمين هاربين من جنايات، و1132 حكمًا جزئيًا، و146 حكما مستأنفا، 2778 حكم غرامات، 44 حكم مخالفات، كما تم تحصيل 93 ألفا و6 جنيهات غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.