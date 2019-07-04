سوبر كورة
Ads
الخميس، 04 يوليه 2019 12:54 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

ضبط 4 مسجلين خطر قتلوا سائق للإستيلاء على توك توك فى الإسكندرية

الخميس، 04 يوليه 2019 12:22 م
ضبط 4 مسجلين خطر قتلوا سائق للإستيلاء على توك توك فى الإسكندرية المتهمون
كتب محمود عبد الراضي ـ الإسكندرية أسماء علي بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تخلص 4 مسجلين خطر من سائق فى الإسكندرية للإستيلاء على التوك توك الخاص به، وتم القبض عليهم واعترفوا بجريمتهم.

وكان قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية، تلقى بلاغاً بالعثور على جثة سائق توك توك بمياه بأحد المجارى المائية مصاب بجرح بالرأس.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالإسكندرية توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة "4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية مسجلة – مقيمين بالإسكندرية والمنوفية".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة، حيث اعترف أحدهم أنه عقد العزم على سرقة أحد مركبات "التوك توك" عشوائياً كرهاً عن قائدها ، وفى سبيل تنفيذ مخططه إستعان بباقى المتهمين، ويوم الواقعة استقل اثنين منهم مركبة "التوك توك" برفقة المجنى عليه بزعم توصيلهما، وكان فى انتظارهما صحبة أحد المتهمين بمكان الواقعة، وأثناء وصولهم تعدوا عليه بالضرب وأودوا بحياته، وإستولوا على مركبة "التوك توك"، و170 جنيه وهاتفه المحمول، ثم قاموا بإلقاء جثته بمكان العثور، وبمواجهتهم أرشدوا عن مركبة "التوك توك" والهاتف المحمول المستولى عليهما، ووجه اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية باتخاذ الإجراءات القانونية.

 


قتل

جرائم قتل

جرائم التوك توك

قتل للاستيلاء على توك توك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
3نهائيات مبكرة تشعل ثمن نهائى كأمم الأمم الأفريقية 2019.. مصر تواجه جنوب أفريقيا بذكريات 98.. نيجيريا تسعى للثأر من الكاميرون بعد خسارة النهائيات الثلاثة.. وغانا تستهدف تكرار سيناريو 65 أمام تونس بالإسماعيلية

3نهائيات مبكرة تشعل ثمن نهائى كأمم الأمم الأفريقية 2019.. مصر تواجه جنوب أفريقيا بذكريات 98.. نيجيريا تسعى للثأر من الكاميرون بعد خسارة النهائيات الثلاثة.. وغانا تستهدف تكرار سيناريو 65 أمام تونس بالإسماعيلية

البحوث الفلكية: عيد الأضحى المبارك الأحد 11 أغسطس فلكيًا

البحوث الفلكية: عيد الأضحى المبارك الأحد 11 أغسطس فلكيًا

غداً طقس معتدل شمالا شديد الحرارة على جنوب الصعيد..والعظمى بالقاهرة 37 درجة

غداً طقس معتدل شمالا شديد الحرارة على جنوب الصعيد..والعظمى بالقاهرة 37 درجة

فيديو.. نانسى عجرم تنتقد سلطات لبنان: "عيب عليكن.. مش كافينا ريحة الزبالة بالمطار"

فيديو.. نانسى عجرم تنتقد سلطات لبنان: "عيب عليكن.. مش كافينا ريحة الزبالة بالمطار"

لامبارد مديراً فنياً لنادى تشيلسي لمدة 3 سنوات

لامبارد مديراً فنياً لنادى تشيلسي لمدة 3 سنوات

وفاة شقيقة محافظ البنك المركزى.. وصلاة الجنازة ظهرا من مسجد مصطفى محمود

وفاة شقيقة محافظ البنك المركزى.. وصلاة الجنازة ظهرا من مسجد مصطفى محمود

صور.. أغرب 4 كواكب اكتشفها علماء الفلك حتى الآن

صور.. أغرب 4 كواكب اكتشفها علماء الفلك حتى الآن

تعرف على تفاصيل خلاف الموسيقار محمد الموجى مع كوكب الشرق أم كلثوم

تعرف على تفاصيل خلاف الموسيقار محمد الموجى مع كوكب الشرق أم كلثوم

المنظمات الحقوقية تُعرى أردوغان أمام المجتمع الدولى.. فضائح السلطان التركى بمجلس حقوق الإنسان.. اعتقال 55 ألف شخص وإقالة 140 ألف.. وإغلاق 200 وسيلة إعلامية و 1300 جمعية ومؤسسة غير حكومية.. وملاحقة 600 صحفى

المنظمات الحقوقية تُعرى أردوغان أمام المجتمع الدولى.. فضائح السلطان التركى بمجلس حقوق الإنسان.. اعتقال 55 ألف شخص وإقالة 140 ألف.. وإغلاق 200 وسيلة إعلامية و 1300 جمعية ومؤسسة غير حكومية.. وملاحقة 600 صحفى

بسبب الزمالك.. عواد يبلغ الإسماعيلى بعدم العودة للتدريبات

بسبب الزمالك.. عواد يبلغ الإسماعيلى بعدم العودة للتدريبات

"شعبة الخضار والفاكهة": زيادة فى معروض السلع بالأسواق و50 % انخفاضا بالأسعار

"شعبة الخضار والفاكهة": زيادة فى معروض السلع بالأسواق و50 % انخفاضا بالأسعار

مفارقات غريبة فى الدور الأول بأمم إفريقيا.. المغرب تحصد 9 نقاط بهدفين !

مفارقات غريبة فى الدور الأول بأمم إفريقيا.. المغرب تحصد 9 نقاط بهدفين !

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة