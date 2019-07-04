ضبط 4 مسجلين خطر قتلوا سائق للإستيلاء على توك توك فى الإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي ـ الإسكندرية أسماء علي بدر

تخلص 4 مسجلين خطر من سائق فى الإسكندرية للإستيلاء على التوك توك الخاص به، وتم القبض عليهم واعترفوا بجريمتهم.

وكان قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية، تلقى بلاغاً بالعثور على جثة سائق توك توك بمياه بأحد المجارى المائية مصاب بجرح بالرأس.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالإسكندرية توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة "4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية مسجلة – مقيمين بالإسكندرية والمنوفية".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة، حيث اعترف أحدهم أنه عقد العزم على سرقة أحد مركبات "التوك توك" عشوائياً كرهاً عن قائدها ، وفى سبيل تنفيذ مخططه إستعان بباقى المتهمين، ويوم الواقعة استقل اثنين منهم مركبة "التوك توك" برفقة المجنى عليه بزعم توصيلهما، وكان فى انتظارهما صحبة أحد المتهمين بمكان الواقعة، وأثناء وصولهم تعدوا عليه بالضرب وأودوا بحياته، وإستولوا على مركبة "التوك توك"، و170 جنيه وهاتفه المحمول، ثم قاموا بإلقاء جثته بمكان العثور، وبمواجهتهم أرشدوا عن مركبة "التوك توك" والهاتف المحمول المستولى عليهما، ووجه اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية باتخاذ الإجراءات القانونية.