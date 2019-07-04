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الخميس، 04 يوليه 2019 04:07 م
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ضبط 3 أطنان ألبان فاسدة وتحرير 30 مخالفة بحملة لحماية المستهلك ببنى سويف

الخميس، 04 يوليه 2019 03:54 م
ضبط 3 أطنان ألبان فاسدة وتحرير 30 مخالفة بحملة لحماية المستهلك ببنى سويف حملة تموينية- أرشيفية
بنى سويف أيمن لطفى

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استعرض المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، تقرير لجنة حماية المستهلك، والتي تختص بتحقيق الانضباط في السوق ومنع التلاعب والغش التجاري، وضبط السلع المخالفة أو منتهية الصلاحية، والحيلولة دون احتكار السلع التموينية والأساسية، والعمل على توفيرها بأسعار مناسبة لجمهور المواطنين.
 
وتبين من التقرير، الذي عرضه السكرتير العام المساعد اللواء تامر أبو النجا اليوم الخميس، أن اللجنة شنت حملة تموينية بمدينة بني سويف، تمكنت خلالها من تحرير 30 مخالفة متنوعة، شملت: 13 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، و9 مخالفات لعدم حمل شهادة صحية، و4 مخالفات للذبح خارج المجزر، و3 مخالفات لإقامة أوكازيون بدون ترخيص، ومخالفة واحدة لتجميع ألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بالإضافة إلى ضبط 830 كيلوجراما من اللحوم البلدية مذبوحة خارج المجزر، و3 أطنان ألبان غير صالحة.
  
من جانبه، أوضح السكرتير المساعد أن المحافظ، قد أصدر في وقت سابق قراراً بتشكيل "لجنة حماية المستهلك"، مكونة من، "الرقابة التموينية، حماية المستهلك، مباحث التموين، الصحة، والطب البيطرى"، وبإشراف وتنسيق مع إدارات التفتيش والمتابعة بديوان المحافظة، بهدف توحيد كافة الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمني يشمل كافة الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى، حيث يتم إعداد تقرير أعمال بصفة مستمرة وعرضه على المحافظ، نظراً لما لملف التموين من أولوية  في أجندة العمل التنفيذي بالمحافظة.

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