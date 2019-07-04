ضبط 186 قطعة سلاح نارى بحوزة 159 متهم فى حملات أمنية خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو عوض

واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المكبرة لتحقيق الانضباط للشارع المصرى، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية وذلك من خلال مواصلة العمل بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية من أجل زيادة الحملات الأمنية والانضباطية المكبرة بشكل يومى.

وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء علاء الدين سليم ، خلال 24 ساعة عن ضبط 186قطعة سلاح نارى بحوزة 159 متهم، وشملت المضبوطات 2 بنادق رصاص . 47 بندقية خرطوش،17 طبنجة، 97 فرد محلى، 278 طلقة مختلفة الأعيرة، 20 خزينة متنوعة، 177 قطعة سلاح أبيض.