ضبط مواطنين بحوزتهما أسلحة نارية بالفيوم

الفيوم – رباب الجالي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من ضبط مواطنين بحوزتهما أسلحة نارية بدون ترخيص وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم قد تلقي اخطارا بضبط عيد م ع 35 سنة عاطل وسبق اتهامه في 5 قضايا حيازة سلاح وتبديد وبحوزته فرد رصاص و2 طلقة وتحرر المحضر رقم 368 لسنة 2019 جنح أ د ط مركز شرطة سنورس وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق، كما تم ضبط ع م ز 31 سنة عامل وسبق اتهامه فى 3 قضايا سلاح وسرقة وبحوزته فرد خرطوش عيار 16 وتحرر محضر بالواقعة قيد برقم 369 لسنة 2019 جنح مركز شرطة سنورس وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.