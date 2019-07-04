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ضبط منظفات وصابون منتهى الصلاحية ببرج العرب غرب الإسكندرية

الخميس، 04 يوليه 2019 02:29 م
ضبط منظفات وصابون منتهى الصلاحية ببرج العرب غرب الإسكندرية منظفات -ارشفيه
الاسكندرية جاكلين منير

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قامت إدارة التجارة الداخلية، بتعليمات من محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، وبرئاسة على أشرف مدير عام التجارة الداخلية، بشن حملة  مكبرة أسفرت عن ضبط حيازة وعرض صابون سائل وكلور منتهى الصلاحية ومجهولة المصدر بمنطقة برج العرب.
  
حيث تم ضبط  20 كرتونة منظف سائل لجميع الأغراض، عبوة الكرتونة 15 عبوة وزن العبوة 750 جرام، و14 جركن كلور عبوة الجركن 5 لتر، 9 كرتونة منظف أرضيات عبوة الكرتونة 12 عبوة زنة العبوة 750 جرام ،  8 برميل بلاستيك صابون سائل عبوة البرميل  200 كجم ، 30 برميل بلاستيك صابون سائل  عبوة البرميل 60 كجم، كما تم ضبط حيازة 440 شيكارة كلوريد كالسيوم منتهى الصلاحية، وضبط 75 عبوة مزيل للعرق مجهول المصدر.  
 
جاء ذلك بناء على تعليمات  الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية بضبط الأسواق وحماية المستهلك من الغش التجارى، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز الكميات المضبوطة لعرضها على النيابة العامة.
 

الاسكندرية

برج العرب

حمله تموين

تموين الاسكندرية

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