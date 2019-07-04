ضبط عاطل وبحوزتة سلاح ناري واقراص مخدرة بكفر الزيات في الغربية

الغربية محمد طارق

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية ، القبض على عاطل وبحوزته سلاح ناري وكمية من الأقراص المخدرة خلال حملة أمنية .

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية يفيد بتمكن الرائد هادي سالم رئيس مباحث كفر الزيات والنقيب محمد خطاب معاون المباحث من ضبط " ع ا ه ال " وشهرتة 25 سنة عاطل ومقيم بقريه مشله ، وبحوزته " سلاح ناري " بندقية خرطوش " ، كميه من الأقراص المخدرة ، مبلغ مالى ، هاتف محمول.

تم نقل المتهم لديوان المركز وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات ، وتم تحرير محضر بالواقعة اخطار النيابة لتولى التحقيق.