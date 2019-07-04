ضبط طالبين لسرقة أحد الأشخاص بالإكراه أثناء تواجده بمنزله بالجيزة

كتب محمد أبو عوض

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في ضبط مرتكبي واقعة سرقة أحد الأشخاص بالإكراه حال تواجده بمسكنه بمنطقة العريش بالطالبية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من كشف ملابسات بلاغ تقدم به تاجر عطور مقيم بمنطقة العريش أنه أثناء تواجده بالشقة محل سكنه بالطابق الثالث بعقار بمنطقة العريش سمعه صوت طرق على باب الشقة، ولدى فتحه فوجئ بشخصين مجهولين قاما بتهديده بسلاح أبيض "مطواة" ، واستوليا على مبلغ مالى قدره 2000 جنيه وعدد 4 فيزا كارت وعدد 2 هاتف محمول وساعة يد وفرا هاربين.

تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة وهما طالبان، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة ، وأرشدا عن المسروقات والسلاح المستخدم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.