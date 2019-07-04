ضبط سيارة لبيع اللحوم الغير صالحة للاستخدام الآدمى بالقناطر

القليوبية إبراهيم سالم

شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة القناطر الخيرية، برئاسة رحاب المزين رئيس مدينة القناطر الخيرية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بالمحافظة، حملة مكبرة على الأسواق وسيارات اللحوم والمجازر ثلاجات التبريد والتجميد، وذلك بناءًا على توجيهات الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، للتأكد من جودة وسلامة المنتجات الغذائية ومدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمى.

وأكدت رئيس المدينة، أن الحملة أسفرت عن ضبط سيارة بيع اللحوم رقم ( م س ب 1497 ) لوجود تغير واضح فى الخواص الطبيعية من حيث اللون والرائحة وتم إعدام اللحوم، وتحرير محضر لها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، حيث أنه تم لصق بنر يدعى تبعيتها لإحدى مصادر توزيع اللحوم المعتمدة وثبت غير ذلك.

وأوضحت أن تم تحرير 2 محضر ذبح خارج المجزر بسندبيس، مشيرة إلى أنه تواجد بالحملة الدكتور على عامر مدير الإدارة البيطرية بالقناطر الخيرية، والدكتور عفيفى إبراهيم عفيفى رئيس قسم التفتيش على اللحوم، والدكتورة شيماء أبو سريع رئيس قسم المجازر و الصحة العامة.