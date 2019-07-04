سوبر كورة
Ads
الخميس، 04 يوليه 2019 02:41 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط سيارة لبيع اللحوم الغير صالحة للاستخدام الآدمى بالقناطر

الخميس، 04 يوليه 2019 01:18 م
ضبط سيارة لبيع اللحوم الغير صالحة للاستخدام الآدمى بالقناطر لحوم فاسدة-ارشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة القناطر الخيرية، برئاسة رحاب المزين رئيس مدينة القناطر الخيرية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بالمحافظة، حملة مكبرة على الأسواق وسيارات اللحوم والمجازر ثلاجات التبريد والتجميد، وذلك بناءًا على توجيهات الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، للتأكد من جودة وسلامة المنتجات الغذائية ومدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمى.
 
وأكدت رئيس المدينة، أن الحملة أسفرت عن ضبط سيارة بيع اللحوم رقم ( م س ب 1497 ) لوجود تغير واضح فى الخواص الطبيعية من حيث اللون والرائحة وتم إعدام اللحوم، وتحرير محضر لها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، حيث أنه تم لصق بنر يدعى تبعيتها لإحدى مصادر توزيع اللحوم المعتمدة وثبت غير ذلك. 
 
وأوضحت أن تم تحرير 2 محضر ذبح خارج المجزر بسندبيس، مشيرة إلى أنه تواجد بالحملة الدكتور على عامر مدير الإدارة البيطرية بالقناطر الخيرية، والدكتور عفيفى إبراهيم عفيفى رئيس قسم التفتيش على اللحوم، والدكتورة شيماء أبو سريع رئيس قسم المجازر و الصحة العامة.
 
 
 

اخبار القليوبية

اخبار مصر بيطري القليوبية

لحوم فاسدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ريال مدريد يواجه برشلونة 27 أكتوبر و1 مارس فى الدورى الإسبانى

ريال مدريد يواجه برشلونة 27 أكتوبر و1 مارس فى الدورى الإسبانى

لطلاب أولى ثانوى.. اعرف نسب النجاح بكل مادة فى نتيجة مايو × 10 معلومات

لطلاب أولى ثانوى.. اعرف نسب النجاح بكل مادة فى نتيجة مايو × 10 معلومات

رئيس اللجنة الطبية بالفيفا يشيد بتجهيزات مصر لبطولة أمم أفريقيا 2019

رئيس اللجنة الطبية بالفيفا يشيد بتجهيزات مصر لبطولة أمم أفريقيا 2019

قائد منتخب المغرب: مصر فعلت كل شىء لنجاح امم افريقيا 2019 والملاعب رائعة

قائد منتخب المغرب: مصر فعلت كل شىء لنجاح امم افريقيا 2019 والملاعب رائعة

3 نهائيات مبكرة تشعل دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية 2019.. مصر تواجه جنوب أفريقيا بذكريات 98.. نيجيريا تسعى للثأر من الكاميرون بعد خسارة النهائيات الثلاثة.. وغانا تستهدف تكرار سيناريو 65 أمام تونس بالإسماعيلية

3 نهائيات مبكرة تشعل دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية 2019.. مصر تواجه جنوب أفريقيا بذكريات 98.. نيجيريا تسعى للثأر من الكاميرون بعد خسارة النهائيات الثلاثة.. وغانا تستهدف تكرار سيناريو 65 أمام تونس بالإسماعيلية

البحوث الفلكية: عيد الأضحى المبارك الأحد 11 أغسطس فلكيًا

البحوث الفلكية: عيد الأضحى المبارك الأحد 11 أغسطس فلكيًا

غداً طقس معتدل شمالا شديد الحرارة على جنوب الصعيد..والعظمى بالقاهرة 37 درجة

غداً طقس معتدل شمالا شديد الحرارة على جنوب الصعيد..والعظمى بالقاهرة 37 درجة

فيديو.. نانسى عجرم تنتقد سلطات لبنان: "عيب عليكن.. مش كافينا ريحة الزبالة بالمطار"

فيديو.. نانسى عجرم تنتقد سلطات لبنان: "عيب عليكن.. مش كافينا ريحة الزبالة بالمطار"

لامبارد مديراً فنياً لنادى تشيلسي لمدة 3 سنوات

لامبارد مديراً فنياً لنادى تشيلسي لمدة 3 سنوات

وفاة شقيقة محافظ البنك المركزى.. وصلاة الجنازة ظهرا من مسجد مصطفى محمود

وفاة شقيقة محافظ البنك المركزى.. وصلاة الجنازة ظهرا من مسجد مصطفى محمود

صور.. أغرب 4 كواكب اكتشفها علماء الفلك حتى الآن

صور.. أغرب 4 كواكب اكتشفها علماء الفلك حتى الآن

تعرف على تفاصيل خلاف الموسيقار محمد الموجى مع كوكب الشرق أم كلثوم

تعرف على تفاصيل خلاف الموسيقار محمد الموجى مع كوكب الشرق أم كلثوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة