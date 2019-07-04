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ضبط تشكيل عصابى تخصص في سرقة السيارات تحت تهديد السلاح بالمحلة

الخميس، 04 يوليه 2019 02:50 ص
ضبط تشكيل عصابى تخصص في سرقة السيارات تحت تهديد السلاح بالمحلة تشكيل عصابي تخصص فى سرقة السيارات
الغربية عادل ضرة

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تمكن ضباط فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود برئاسة العقيد وليد الجندي رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود ، من توجيه ضربات قوية لأخطر تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات تحت تهديد السلاح بالمحلة.

كانت معلومات وردت بقيام ثلاثة متهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص في سرقة السيارات ضم "أشرف ز"٤٢ سنة عاطل ومقيم سوق اللبن ثالث المحلة و "مصطفي ع" ٢٣ سنة عاطل ومقيم سوق اللبن ثالث المحلة و"أحمد ا" ٢٩ سنة ميكانيكي ومقيم كفر الصارم مركز سمنود ويقومون بسرقة السيارات من اصحابها.

وبعد تعدد البلاغات، تم  تشكيل فريق بحث لضبط المتهمين قام فريق ضباط فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود باستهداف العناصر الاجرامية الخطرة تم ضبطهم وبحوزتهم اسلحة نارية وبيضاء كانوا يستخدمونها في ممارسة نشاطهم الإجرامي وسرقه السيارات تحت تهديد السلاح، وبمواجهتهم بالتحريات اعترفوا بارتكاب وقائع سرقة العديد من السيارات وأرشدوا عن مكان إخفائها واستخدام الأسلحة لممارسة نشاطهم الإجرامي.

 


مدير امن الغربية

مدير المباحث الجنائية

تشكيل عصابى

سرقة سيارات بالمحلة

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