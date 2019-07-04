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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدرجات النارية بـ4 محافظات

الخميس، 04 يوليه 2019 01:00 م
ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدرجات النارية بـ4 محافظات درجات نارية - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو عوض

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نجحت الأجهزة الامنية في ضبط 3 عناصر تشكيل عصابى إرتكبوا 7 وقائع سرقة دراجات نارية فى 4 محافظات.

ووردت معلومات للأجهزة الأمنية من خلال معلومات بمديرية أمن كفر الشيخ بالتنسيق مع قطاع الأمن العام  بقيام 3 أشخاص كونوا تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم, وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 7حوادث بمناطق قسم ثانِ كفر الشيخ وكفر الشيخ ، ومطوبس المنصورة بالدقهلية , الشهداء بالمنوفية ، وسمنود والمحلة بالغربية، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 


الدرجات النارية

كفر الشيخ

تشكيل عصابى

سرقات الدراجات النارية

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