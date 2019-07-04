ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بالمنيا

كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو عوض

نجحت الأجهزة الأمنية، فى ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بالمنيا.

وكشفت تحريات مباحث مديرية أمن المنيا قيام شخصان لهما معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى وقيامهما بإرتكاب 13 حادث سرقة دراجات نارية بمناطق المنيا، سمالوط غرب، بنى مزار، أبو قرقاص، وأضافا بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عملائهم 4 أشخاص–مقيمين بسمالوط غرب ومغاغة، وتم ضبطهم ، وبمواجهتهم أرشدوا عن المسروقات تم إتخاذ الإجراءات القانونية.