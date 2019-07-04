سوبر كورة
Ads
الخميس، 04 يوليه 2019 12:55 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بالمنيا

الخميس، 04 يوليه 2019 12:44 م
ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بالمنيا التشكيل العصابى والمضبوطات
كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو عوض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت الأجهزة الأمنية، فى ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بالمنيا.

وكشفت تحريات مباحث مديرية أمن المنيا قيام شخصان لهما معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى وقيامهما بإرتكاب  13 حادث سرقة دراجات نارية  بمناطق المنيا، سمالوط غرب، بنى مزار، أبو قرقاص، وأضافا بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عملائهم 4 أشخاص–مقيمين بسمالوط غرب ومغاغة، وتم ضبطهم ، وبمواجهتهم أرشدوا عن المسروقات تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


المنيا

سرقة دراجات نارية

ابو قرقاص

سرقة

ضبط لصوص بالمنيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدرجات النارية بالشيخ زايد

الخميس، 27 يونيو 2019 06:14 م

سائل الإخفاء.. رش غير مرئى لمواجهة مجرمي الدرجات النارية فى مدينة بريطانية

الجمعة، 07 يونيو 2019 01:00 ص

مصرع شاب وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم درجتين ناريتين بالدقهلية بسبب السرعة

الأربعاء، 05 يونيو 2019 05:36 م

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدرجات النارية فى قنا

الأربعاء، 05 يونيو 2019 04:14 م

ضبط تشكيل عصابى بسوهاج تخصص فى سرقة الدرجات النارية

الخميس، 24 يناير 2019 07:10 م

أمن الإسكندرية يضبط تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة الدرجات النارية

الخميس، 12 يوليه 2018 12:28 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
3نهائيات مبكرة تشعل ثمن نهائى كأمم الأمم الأفريقية 2019.. مصر تواجه جنوب أفريقيا بذكريات 98.. نيجيريا تسعى للثأر من الكاميرون بعد خسارة النهائيات الثلاثة.. وغانا تستهدف تكرار سيناريو 65 أمام تونس بالإسماعيلية

3نهائيات مبكرة تشعل ثمن نهائى كأمم الأمم الأفريقية 2019.. مصر تواجه جنوب أفريقيا بذكريات 98.. نيجيريا تسعى للثأر من الكاميرون بعد خسارة النهائيات الثلاثة.. وغانا تستهدف تكرار سيناريو 65 أمام تونس بالإسماعيلية

البحوث الفلكية: عيد الأضحى المبارك الأحد 11 أغسطس فلكيًا

البحوث الفلكية: عيد الأضحى المبارك الأحد 11 أغسطس فلكيًا

غداً طقس معتدل شمالا شديد الحرارة على جنوب الصعيد..والعظمى بالقاهرة 37 درجة

غداً طقس معتدل شمالا شديد الحرارة على جنوب الصعيد..والعظمى بالقاهرة 37 درجة

فيديو.. نانسى عجرم تنتقد سلطات لبنان: "عيب عليكن.. مش كافينا ريحة الزبالة بالمطار"

فيديو.. نانسى عجرم تنتقد سلطات لبنان: "عيب عليكن.. مش كافينا ريحة الزبالة بالمطار"

لامبارد مديراً فنياً لنادى تشيلسي لمدة 3 سنوات

لامبارد مديراً فنياً لنادى تشيلسي لمدة 3 سنوات

وفاة شقيقة محافظ البنك المركزى.. وصلاة الجنازة ظهرا من مسجد مصطفى محمود

وفاة شقيقة محافظ البنك المركزى.. وصلاة الجنازة ظهرا من مسجد مصطفى محمود

صور.. أغرب 4 كواكب اكتشفها علماء الفلك حتى الآن

صور.. أغرب 4 كواكب اكتشفها علماء الفلك حتى الآن

تعرف على تفاصيل خلاف الموسيقار محمد الموجى مع كوكب الشرق أم كلثوم

تعرف على تفاصيل خلاف الموسيقار محمد الموجى مع كوكب الشرق أم كلثوم

المنظمات الحقوقية تُعرى أردوغان أمام المجتمع الدولى.. فضائح السلطان التركى بمجلس حقوق الإنسان.. اعتقال 55 ألف شخص وإقالة 140 ألف.. وإغلاق 200 وسيلة إعلامية و 1300 جمعية ومؤسسة غير حكومية.. وملاحقة 600 صحفى

المنظمات الحقوقية تُعرى أردوغان أمام المجتمع الدولى.. فضائح السلطان التركى بمجلس حقوق الإنسان.. اعتقال 55 ألف شخص وإقالة 140 ألف.. وإغلاق 200 وسيلة إعلامية و 1300 جمعية ومؤسسة غير حكومية.. وملاحقة 600 صحفى

بسبب الزمالك.. عواد يبلغ الإسماعيلى بعدم العودة للتدريبات

بسبب الزمالك.. عواد يبلغ الإسماعيلى بعدم العودة للتدريبات

"شعبة الخضار والفاكهة": زيادة فى معروض السلع بالأسواق و50 % انخفاضا بالأسعار

"شعبة الخضار والفاكهة": زيادة فى معروض السلع بالأسواق و50 % انخفاضا بالأسعار

مفارقات غريبة فى الدور الأول بأمم إفريقيا.. المغرب تحصد 9 نقاط بهدفين !

مفارقات غريبة فى الدور الأول بأمم إفريقيا.. المغرب تحصد 9 نقاط بهدفين !

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة