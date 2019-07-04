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صور.. 6 أطفال مصابين بحروق فى انفجار أنبوبة بالقليوبية يناشدون بمساعدتهم

الخميس، 04 يوليه 2019 06:28 م
صور.. 6 أطفال مصابين بحروق فى انفجار أنبوبة بالقليوبية يناشدون بمساعدتهم
القليوبية نيفين طه

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مأساة ومعاناة يعيشها 6 أطفال من قرية المريج التابعة لمدينة شبين القناطر، بسبب تعرضهم لحريق بأنبوبة بوتاجاز، مما أدى إلي اشتعال النيران فيهم أثناء لهوهم أمام المنزل مما أصابهم بحروق متفرقة بجسدها.

وتقول فاطمة محمد، شقيقتهم،  لـ"اليوم السابع"، والدى يعمل عامل بشركة، ونحن من أسرة متوسطة الحال وشاء القدر أن يشب بمنزلنا حريق بأنبوبة البوتاجاز، حتي قام أحد الجيران بحمل أنبوبة أثناء اشتعالها أمام المنزل مما أصاب 6 أطفال منهم شقيقين لي وأربعة آخرين من الجيران أثناء لهوهم أمام المنزل.

وتابعت "فاطمة": وأصيبوا جراء ذلك بإصابات متفرقة بالجسد، وأنهم يقومون بمتابعة مع أحد الأطباء حيث يبلغ الغيار لكل منهم علي حدى 300 جنيه بخلاف العلاج، وأشارت إلى أن بحاجة للمساعدة حيث إنهم من أسر متوسطة الحال لا تتحمل تكلفة العلاج مناشدة أهل الخير بمساعدتهم.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا ، بانفجار أنبوبة بوتاجاز وإصابة 8 أشخاص بقرية المريج التابعة لمدينة شبين القناطر من بينهم 6 أطفال والمصابون هم فاطمة محمد الشيخ  40 سنة ومحمود سعيد الشيخ  12 سنة والسيد محمد السيد عبد الباقى نوار  8 سنوات وممدوح أسعد نوار 50 سنة ومحمد صبرى خضر  17 سنة ومحمد مصطفى عبد العاطى جاد 12 سنة وحسناء إسلام دواد 11 سنة ومنى أحمد عبد العاطى أبو النور  9 سنوات.

وعلي الفور تم الدفع بسيارات اطفاء وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له ، وتولت النيابة التحقيق.

للتواصل مع الحالة: 

01000795264

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انفجار انبوبة

انفجار انبوبة بالقليوبية

انفجار أنبوبة بوتاجاز بالقليوبية

حالة انسانية

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