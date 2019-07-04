صور.. وكيل صحة جنوب سيناء يتابع سير العمل بالمبادرة القومية لدعم صحة المرأة

جنوب سيناء - فايزة مرسال

تفقد الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء يرافقه الدكتور أحمد حسانين مدير الرعاية اﻷساسية ومشرف الحملة والدكتورة أماني الدمرداش مدير رعاية اﻷمومة والطفولة والمنسق العام ﻷعمال الحملة، أعمال المرحلة اﻷولي من المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدي واﻷمراض غير السارية بوحدة حي السلام بالعرايشية بمدينة أبو رديس ووحدة اﻹسباعية بسانت كاترين ومركز رعاية اﻷمومة والطفولة والمركز الطبي بتوشكي بمدينة طور سيناء وذلك للاطمئنان علي سير العمل وانتظامة وتقديم أوجه الرعاية الطبية المقدمة لكافة السيدات المستهدفة من سن 18 سنة فأكثر علي أكمل وجه.

وكانت انطلقت أعمال المرحلة اﻷولي من المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدي واﻷمراض الغير سارية بجنوب سيناء في يوم اﻹثنين الموافق 1 يوليو الجاري ومن المقرر إستمرارها حتي 30 أغسطس القادم.

وسيتم الفحص والكشف المبكر عن أورام الثدي باﻹضافة للكشف عن اﻷمراض الغير سارية (ضغط - سكر - سمنة - أمراض القلب - هشاشة العظام)، بجميع الوحدات الصحية علي مستوي المحافظة باﻷماكن الآتية:

- الوحدة الصحية بأبوصويرة - المركز الطبي - وحدة رأس مسلة برأس سدر

- المركز الطبي بأبوزنيمة

- وحدة حي السلام بالعرايشية بمدينة أبورديس

- مركز رعاية اﻷمومة والطفولة - المركز الطبي بتوشكي بمدينة طور سيناء

- المركز الطبي بالرويسات شرم الشيخ

- وحدة العصلة بمدينة دهب

- وحدة اﻹسباعية بسانت كاترين

- المركز الطبي بنويبع

وسيتم توقيع الكشف والفحص الطبي من خلال أطقم طبية مدربة من العناصر النسائية (طبيبات - ممرضات - رائدات ريفيات) وصرف العلاج بالمجان.



وكيل صحة جنوب سيناء يتابع سير العمل بالمبادرة القومية لدعم صحة المرأة



وكيل صحة جنوب سيناء يتابع سير العمل بالمبادرة القومية لدعم صحة المرأة



وكيل صحة جنوب سيناء يتابع سير العمل بالمبادرة القومية لدعم صحة المرأة (