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صور.. وزراء ومحافظو المركزى السابقين يؤدون صلاة الجنازة على شقيقة طارق عامر

الخميس، 04 يوليه 2019 02:01 م
صور.. وزراء ومحافظو المركزى السابقين يؤدون صلاة الجنازة على شقيقة طارق عامر طارق عامر يتلقى عزاء شقيقته بمسجد مصطفى محمود
كتب هانى الحوتى - محمد قاسم

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أدى وزراء ومحافظو البنك المركزى السابقين، صلاة الجنازة على شقيقة طارق عامر محافظ البنك المركزى، عقب صلاة الظهر بمسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، واستقبل "عامر" التعزية من المتواجدين باكياً.
 
 
وحضر لصلاة الجنازة كل من فاروق العقد محافظ البنك المركزى الأسبق – والذى حرص على الوقوف بجوار "عامر" واستقبال العزاء- هشام رامز محافظ البنك المركزى السابق، ومن الوزراء السابقين عمرو الجارحى وزير المالية السابق، خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام السابق، الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، محمد فريد صالح رئيس البورصة المصرية، مى عبد الحميد رئيس صندوق التمويل العقارى.
 
ومن رؤساء البنوك كل من محمد الديب رئيس بنك قطر الوطنى الأهلى، حسين رفاعى رئيس بنك قناة السويس، أشرف القاضى رئيس المصرف المتحد، طارق فايد رئيس بنك القاهرة، محمود منتصر العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومى، محمد كفافى رئيـــس مجلـس إدارة الشركــة المصريــة للاستعـــلام الائتمـانــى I-Score، يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى، عاكف المغربى نائب رئيس بنك مصر، وعدداً من قيادات القطاع المصرفى من بينهم جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى، أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزى لنظم الدعم وتكنولوجيا المعلومات.
 
كما استقبلت العزاء الدكتورة داليا خورشيد وزيرة الاستثمار السابق وزوجة طارق عامر محافظ البنك المركزى.
 
2514100-طارق-عامر-يتلقى-عزاء-شقيقته-بمسجد-مصطفى-محمود
طارق عامر يتلقى عزاء شقيقته بمسجد مصطفى محمود

2524799-وزيرة-الاستثمار-السابق-داليا-خورشيد-تتواجد-بعزاء-شقيقة-زوجها-طارق-عامر
وزيرة الاستثمار السابق داليا خورشيد تتواجد بعزاء شقيقة زوجها طارق عامر
 

2785992-طارق-عامر-خلال-صلاة-الجنازة-على-شقيقته
طارق عامر خلال صلاة الجنازة على شقيقته

3055517-فاروق-العقدة-محافظ-البنك-المركزى-الأسبق-يصافح-المشاركين-بعزاء-شقيقة-طارق-عامر
فاروق العقدة محافظ البنك المركزى الأسبق يصافح المشاركين بعزاء شقيقة طارق عامر

 


 

 
 
 
 
 

اخبار الاقتصاد

بنك مركزى

عزاء شقيقة طارق عامر

طارق عامر

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