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صور.. لجنة "الأعلى للجامعات" تتفقد كلية الذكاء الاصطناعى بجامعة كفر الشيخ

الخميس، 04 يوليه 2019 06:40 م
صور.. لجنة "الأعلى للجامعات" تتفقد كلية الذكاء الاصطناعى بجامعة كفر الشيخ أعضاء لجنة المجلس الأعلى للجامعات
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تفقد أعضاء لجنة المجلس الأعلى للجامعات المصرية، بمرافقة الدكتور ماجد القمرى، رئيس مجلس جامعة كفر الشيخ، كلية الذكاء الاصطناعي تمهيدا لبدء الدراسة بها.

وضمت اللجنة الدكتور عربي كشك عضو لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية ، والدكتور جودة إسماعيل عضو منتدب من الكلية الفنية العسكرية، وعضو هيئة الرقابة الإدارية .

كما تفقد أعضاء اللجنة أقسام ومعامل ومرافق الكلية للتأكد من توافر الإمكانيات المادية والكوادر البشرية، إيذانًا ببدء الدراسة بها عام 2019 – 2020 لتشهد الجامعة إنجازا جديدا لرئيس الجامعة للدكتور ماجد القمري في إطار خطة الجامعة لإضافة عدد من الكليات غير النمطية.

وأشادت اللجنة بمستوى الكلية المتميز على المستوى الإنشائى والتجهيزات، والبنية التحتية ومطابقتها للمواصفات القياسية المطلوبة، فيما أشادت اللجنة بالجهود المبذولة من الجامعة متمثلة في رئيسها الدكتور ماجد القمري .

وصرح الدكتور ماجد القمري رئيس جامعة كفر الشيخ ، أنه تم انتهاء العمل في  تجهيز كلية الذكاء الاصطناعي حسب الخطة الزمنىة استعدادا لبدء الدراسة العام الجامعي المقبل.

وأضاف أنه سيجرى استخدام أنماط تدريس متطورة في الكلية لتأسيسها طبقا لأحدث المعايير العالمية من خلال تزويدها بقاعات تدريس ذكية و أجهزة تفاعلية.

أوضح رئيس جامعة كفرالشيخ أن انشاء كلية الذكاء الاصطناعي بالجامعة تمثل نموذج فريد وإضافة كبيرة لهذا التخصص النوعي، وتشكل نقلة نوعية لتطوير الدراسة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وأكد القمري أن ادارة الجامعة تسعى إلى التوجه نحو العالمية والمنافسة من خلال توفير بيئة تعليمية مبتكرة تساهم في تعزيز إبداع الطالب وزيادة مشاركته وتحفيزه وإعداده لوظائف المستقبل وخدمة المجتمع.

 

أعضاء لجنة المجلس الأعلى للجامعات المصرية بجامعة كفر الشيخ (1)
 
 
 
أعضاء لجنة المجلس الأعلى للجامعات المصرية بجامعة كفر الشيخ (2)
 

كفر الشيخ

جامعة كفر الشيخ

تطوير

دراسة

كلية الذكاء الاصطناعي

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