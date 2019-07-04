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صور.. قافلة جامعة المنصورة تجرى الكشف على 3553 مريضا بمستشفيات جنوب سيناء

الخميس، 04 يوليه 2019 06:15 م
صور.. قافلة جامعة المنصورة تجرى الكشف على 3553 مريضا بمستشفيات جنوب سيناء قافلة جامعة المنصورة الطبية
جنوب سيناء – فايزة مرسال

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اختتمت اليوم الخميس أعمال قافلة جامعة المنصورة الطبية بمستشفي أبورديس المركزي بتوقيع الكشف والفحص الطبي علي 1542 حالة مرضية مختلفة بكافة التخصصات الطبية وصرف العلاج اللازم لهم.

 

 كما تم تحويل 36 حالة مرضية مختلفة ﻹجراء عدة عمليات كبري ومتنوعة كتغير المفاصل بمستشفي الجامعة على مدار أربعة أيام بمستشفى طورسيناء العام ومستشفى أبورديس المركزى.

 

وقال الدكتور خالد أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إنه قد أنهت القافلة أعمالها بمستشفي طور سيناء العام بتوقيع الكشف والفحص الطبي علي 2012 حالة مرضية مختلفة وتحويل عدد 29 حالة لمستشفي الجامعة ﻹجراء عمليات كبرى.

 

وأضاف وكيل وزارة الضحة بالمحافظة وبذلك يصبح إجمالي الحاﻻت الموقع الكشف والفحص الطبي عليها 3553 حالة مرضية مختلفة وتحويل 65 حالة مرضية لمستشفي الجامعة ﻹجراء جراحات كبري  يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين كافة مؤسسات الدولة لتقديم أفضل الخدمات الطبية ﻷهالي المحافظة وإبراز الدور اﻹيجابي في خدمة واستفادة المجتمع من الخبرات اﻷكاديمية.

 

وضمت القافلة عدة تخصصات طبية في: التخدير - الجراحه العامه - وجراحه القلب - المخ واﻷعصاب - قلب - وجراحة اﻷوعية الدموية - ونساء وتوليد - وأنف وأذن وحنجرة - مسالك بولية - باطنه عام وأمراض صدرية وأطفال وجلدية وتناسلية - وعظام - ورمد وأسنان - وأشعة - وتحاليل طبية، كما توفر القافلة بعض اﻷدوية والمستلزمات الطبية.

 

كما قامت المديرية بتوفير كافة الإمكانيات من المستشفيات واﻷدوية وكافة المستلزمات الطبية والعيادات المتنقلة واﻷطقم الطبية المساعدة.

 

 

قافلة جامعة المنصورة الطبية تجرى الكشف على 3553 مريضا (2)
قافلة جامعة المنصورة الطبية تجرى الكشف على 3553 مريضا 

 

قافلة جامعة المنصورة الطبية تجرى الكشف على 3553 مريضا (3)
قافلة جامعة المنصورة الطبية تجرى الكشف على 3553 مريضا 

 

قافلة جامعة المنصورة الطبية تجرى الكشف على 3553 مريضا (4)
قافلة جامعة المنصورة الطبية تجرى الكشف على 3553 مريضا 

 

قافلة جامعة المنصورة الطبية تجرى الكشف على 3553 مريضا (5)
قافلة جامعة المنصورة الطبية تجرى الكشف على 3553 مريضا 
 
قافلة جامعة المنصورة الطبية تجرى الكشف على 3553 مريضا (1)
قافلة جامعة المنصورة الطبية تجرى الكشف على 3553 مريضا 

قافلة طبية

عيادات طبية

قافلة جامعة المنصورة الطبية

جنوب سيناء

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