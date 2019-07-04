صور .. طلاب جامعة القناة يعرضون مبادرة تطوير عزبة الصفيح بمعسكر إعداد القادة

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

قدم طلاب جامعة قناة السويس، نموذج مبادرة تطوير عزبة الصفيح بقرية الفردان بالإسماعيلية، والتى تقدمها الجامعة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتطوير القرى الأكثر احتياجا، ضمن فعاليات ومشاركة طلاب جامعة قناة السويس فى معسكر إعداد القادة بحلوان.

وأشاد الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس، بطلاب الجامعة المشاركين فى المعسكر، حيث يحتلون المركز الأول في التميزهم وطلاب جامعة سوهاج، وتلقوا أشادت قيادات معهد إعداد القادة بحلوان بالتزامهم بالمواعيد، والمشاركة الفعالة في الندوات، والتحرك ضمن مجموعات منظمة.

وأضاف الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، أن المعسكر يضم ندوات تثقيفية، والمسابقات الترفيهية، والأنشطة الرياضية، والورش الفنية، وحفلات السمر.

وشاركت الطالبة هويدا خالد السيد، بالقصائد الوطنية فى فترات الراحة بين الندوات، وفى حفلات السمر، ويشرف على وفد الجامعة المشارك فى معسكر إعداد القادة بحلوان عبد الله عامر مديرعام الإدارة العامة لرعاية الشباب، ومصطفى أبوسريع مسئول الإتحادات الطلابية.