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صور.. شاهد محطة رقم 2 للصرف الصحى بإسنا بالأقصر تدخل الخدمة رسمياً

الخميس، 04 يوليه 2019 05:50 م
صور.. شاهد محطة رقم 2 للصرف الصحى بإسنا بالأقصر تدخل الخدمة رسمياً محطة رقم 2 للصرف الصحي بإسنا تدخل الخدمة رسمياً بتشغيلها
الأقصر – أحمد مرعى

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نجاح جديد لمشروعات الصرف الصحي بمدينة إسنا جنوبي الأقصر، حيث تم تشغيل محطة الصرف الصحي رقم 2 رسمياً لخدمة أكثر من 25 ألف مواطن بالقرية القريبة من المحطة بالمدينة، بجانب دعم مستشفي إسنا الجديدة التي تنتظر إفتتاحها قريباً، ويتبقي لمدينة إسنا المحطة رقم 1 التي يجري تجهيزها لإفتتاحها في 30 يوليو الجاري لتصبح محطات الصرف الصحي بإسنا مكتملة العمل.
 
ويقول محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا، أن المحطة رقم 2 للصرف الصحي تم تشغيلها رسمياً وبدء العمل داخلها بشكل كامل لخدمة أهالي المدينة، وذلك بعد التغشيل التجريبي لها منذ أيام بحضور اللواء إيهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحي بالأقصر، موضحاً أنه تم إفتتاح المحطة عقب إمدادها بكابلات الكهرباء وتغيير ميكانيكا التشغيل.
 
وأضاف رئيس مدينة إسنا لـ"اليوم السابع"، أن محطة الصرف الصحي رقم 2 بمدينة إسنا، تعمل بكامل طاقتها لخدمة المواطنين وذلك بقدرة 120 لتر/ الثانية، ومن المقرر أن تغطى منطقة عزبة الخزان وأرض اللواء وتخدم ما يقارب 25 ألف نسمة، كما تستقبل من محطه 1 وخط المستشفى الجديدة والنجوع،، موضحاً أنه بإفتتاح تلك المحطة الجديدة يكون داخل مركز إسنا 6 محطات تعمل وداخل الخدمة فعلياً لخدمة الأهالي.
 
وأوضح رئيس مدينة إسنا، أنه يجري أيضاً حالياً العمل في المحطة رقم 1 للصرف الصحي ليتم تشغيلها رسمياً في 30/8/2019، وبهذا تكون جميع المحطات إكتملت وعلى أتم الإستعداد للتشغيل رسمياً خلال العام الجاري، حيث يتم داخلها حالياً العمل علي إنهاء تركيبات الأعمال الكهروميكانيكية لمحطة رفع قرية النجوع بحري لبدء إجراءات التسليم لشركة مياه الأقصر لدخولها الخدمة والاستفادة منها وذلك بالإضافة إلى قرية النجوع قبلي.
 
شاهد محطة رقم 2 للصرف الصحي بإسنا تدخل الخدمة رسمياً بتشغيلها (1)
شاهد محطة رقم 2 للصرف الصحي بإسنا تدخل الخدمة رسمياً بتشغيلها

شاهد محطة رقم 2 للصرف الصحي بإسنا تدخل الخدمة رسمياً بتشغيلها (2)
شاهد محطة رقم 2 للصرف الصحي بإسنا تدخل الخدمة رسمياً بتشغيلها

شاهد محطة رقم 2 للصرف الصحي بإسنا تدخل الخدمة رسمياً بتشغيلها (3)
شاهد محطة رقم 2 للصرف الصحي بإسنا تدخل الخدمة رسمياً بتشغيلها 

شاهد محطة رقم 2 للصرف الصحي بإسنا تدخل الخدمة رسمياً بتشغيلها (4)
شاهد محطة رقم 2 للصرف الصحي بإسنا تدخل الخدمة رسمياً بتشغيلها 
شاهد محطة رقم 2 للصرف الصحي بإسنا تدخل الخدمة رسمياً بتشغيلها (5)
شاهد محطة رقم 2 للصرف الصحي بإسنا تدخل الخدمة رسمياً بتشغيلها

شاهد محطة رقم 2 للصرف الصحي بإسنا تدخل الخدمة رسمياً بتشغيلها (6)
شاهد محطة رقم 2 للصرف الصحي بإسنا تدخل الخدمة رسمياً بتشغيلها 

شاهد محطة رقم 2 للصرف الصحي بإسنا تدخل الخدمة رسمياً بتشغيلها (7)
شاهد محطة رقم 2 للصرف الصحي بإسنا تدخل الخدمة رسمياً بتشغيلها 

شاهد محطة رقم 2 للصرف الصحي بإسنا تدخل الخدمة رسمياً بتشغيلها (8)
شاهد محطة رقم 2 للصرف الصحي بإسنا تدخل الخدمة رسمياً بتشغيلها

شاهد محطة رقم 2 للصرف الصحي بإسنا تدخل الخدمة رسمياً بتشغيلها (9)
شاهد محطة رقم 2 للصرف الصحي بإسنا تدخل الخدمة رسمياً بتشغيلها 

شاهد محطة رقم 2 للصرف الصحي بإسنا تدخل الخدمة رسمياً بتشغيلها (10)
شاهد محطة رقم 2 للصرف الصحي بإسنا تدخل الخدمة رسمياً بتشغيلها 

شاهد محطة رقم 2 للصرف الصحي بإسنا تدخل الخدمة رسمياً بتشغيلها (11)
شاهد محطة رقم 2 للصرف الصحي بإسنا تدخل الخدمة رسمياً بتشغيلها

شاهد محطة رقم 2 للصرف الصحي بإسنا تدخل الخدمة رسمياً بتشغيلها (12)
شاهد محطة رقم 2 للصرف الصحي بإسنا تدخل الخدمة رسمياً بتشغيلها 

شاهد محطة رقم 2 للصرف الصحي بإسنا تدخل الخدمة رسمياً بتشغيلها (13)
شاهد محطة رقم 2 للصرف الصحي بإسنا تدخل الخدمة رسمياً بتشغيلها 

 


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