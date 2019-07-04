صور.. رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم يجرى رحلة بحرية بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

قال كامل أبو على، رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر، إن أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم يقوم اليوم ومرافقيه برحلة بحرية بإحدى الجزر بالغردقة، مضيفًا أن أحمد أحمد ومرافقيه سيغادرون الغردقة، غدًا الجمعة، بعد قضاء يومين بالغردقة فى جولة سياحية .

وكان التقى اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، أمس الأربعاء، أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الافريقى لكرة القدم، وقدم له "مفتاح الغردقة" هدية تذكارية، فى أحد الفنادق بمنطقة سهل حشيش، ودرع المحافظة.

ورحب محافظ البحر الأحمر برئيس الاتحاد الافريقى، والوفد المرافق له، معربا عن سعادته بتواجدهم بمدينة الغردقة عروس البحر الأحمر، متمنيا لهم إقامة ممتعة بالمدينة الساحلية .

وتقدم رئيس الاتحاد الافريقى شكر المحافظ على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، معربا عن سعادته بزيارة مدينة الغردقة الرائعة، مشيدًا بالمنتجعات الساحرة، والمناظر الخلابة بها .











