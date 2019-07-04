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صور.. رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة تبدأ محاضرتها بجامعة القاهرة

الخميس، 04 يوليه 2019 01:46 م
صور.. رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة تبدأ محاضرتها بجامعة القاهرة جانب من محاضرة "العمل المتعدد الأطراف في عالم متغير"
كتب وائل ربيعى

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بدأت منذ قليل ماريا فرناندا إسبينوسا غارسيس، رئيس الدورة الثالثة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة، محاضرتها التى تعقد بقبة جامعة القاهرة حول "العمل المتعدد الأطراف فى عالم متغير".

 

وقال الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بكلمته خلال اللقاء، إن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية هى إحدى أقدم وأرقى المدارس فى الشرق الأوسط في مجال الاقتصاد والعلوم السياسية، مضيفا: "يسعدنى تنظيم هذا الحدث بالاشتراك مع وزارة الخارجية فاليوم ستقدم لنا السيدة غارسيس محاضرة عن التعددية فى عالم متغير للتحدث إلينا فى هذا الموضوع المهم بكل الخبرة التى اكتسبتها".

في الخامس من يونيو 2018 ، انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة وزيرة الخارجية الإكوادورية ماريا فرناندا إسبينوزا غارسيس ، رئيسة لدورتها 73. وهى رابع امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ الأمم المتحدة.

 

"غارسيس" لديها أكثر من 20 عامًا من الخبرة المتعددة الأطراف في بناء السلام الدولي والتنمية المستدامة وتغير المناخ والتعاون متعدد الأطراف. عملت في دولة إكوادور كوزيرة للخارجية (مرتين) ، ووزيرة الدفاع الوطني ، ووزيرة تنسيق التراث الطبيعى والثقافى.. في عام 2008 ، كانت أول امرأة تصبح ممثلة دائمة لإكوادور لدى الأمم المتحدة فى نيويورك.

 

قبل أن تبدأ مسيرتها السياسية والدبلوماسية ، كانت غارسيس أستاذًا مشاركًا في كلية أمريكا اللاتينية للعلوم الاجتماعية في إكوادور. وقد نشرت أكثر من 30 مقالة أكاديمية.

 

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الاقتصاد والعلوم السياسية

جامعة القاهرة

الامم المتحدة

رئيسة الجمعية العامة للامم المتحدة

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