صور.. حملة لرفع الإشغالات بالبساتين.. وتوصيل الصرف للورش البديلة لصقر قريش

كتب سيد الخلفاوى

قاد اللواء محمود ضياء، رئيس حى البساتين، حملة مكبرة لرفع الإشغالات، بالتنسيق مع شرطة المرافق، وقسم شرطة البساتين ومسئولى المتابعة الميدانية، وشملت الحملة عدة شوارع منها شارع عبد المنعم رياض، وتم مصادرة عدد كبير من إشغالات المحال والمقاهى وإيداعها بمخازن الحى .

وفى سياق آخر عقد رئيس حى البساتين، ندوة لتوعية العاملين بديوان الحى، ضد مخاطر المخدرات، وشارك فى الندوة المشرف المساعد على البرامج الوقائية بمحافظة القاهرة وأحد الأطباء من الطب الشرعى وموظفى الحى.

وقال اللواء محمود ضياء: "تم تنظيم اليوم الخميس قافلة طبية بمدارس أرض الجلشانى بمنطقة بير أم سلطان، لتقديم الكشف والعلاج المجانى فى جميع التخصصات، لأهالى المنطقة، وذلك لمدة يومان".

وأكد ضياء، على البدء فى أعمال الحفر لتوصيل خط الصرف الصحى لمشروع ورش العين السخنة البديلة لورش صقر قريش، وجارى المتابعة لحين الانتهاء.