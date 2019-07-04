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صور.. حملات مكثفة للتصدى للبناء المخالف وإشغالات الطريق شرق الاسكندرية

الخميس، 04 يوليه 2019 05:31 م
صور.. حملات مكثفة للتصدى للبناء المخالف وإشغالات الطريق شرق الاسكندرية ازاله البناء المخالف
الاسكندرية جاكلين منير

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شدد حمدى عبد العليم شامه رئيس حى المنتزه اول على استمرار الحملات للتصدى لظاهرة البناء المخالف حفاظا على سلامة المواطنين من التعرض للمخاطر.
 
وقد شن حى المنتزة حملة مكبرة بتواجد رئيس وحدة الإزالة والتدخل السريع حيث قامت وحدة الإزالة بوقف الأعمال وعدم السماح للمخالفين بالبناء وتم التحفظ علي كميه من الاخشاب بكلا من البكاتوشى، المراغى الجديدة، الخمسمائه.
 
من جهه اخرى شن الخى حملات مكثفة لإعادة الانضباط وإزالة الإشغالات، حرصا على سلامة المواطنين وللسيولة المرورية
 
 
حيث  قامت اليوم الخميس إدارة أشغال الطريق بشن حملة لإزالة الإشغالات ومطاردة الباعة الجائلين بنطاق سيدى بشر قبلى بكلا من شارع امتداد 63 بالفضالي ، شارع لمعي ، شارع المسرح ، شارع ملك حفني مزلقان سيدي بشر قبلي، شارع سيف كما تم متابعة الشكوى الواردة بشأن الإشغالات بشارع 20 من شارع 45 العصافرة قبلي وتم رفع الإشغالات وإزالة أسباب الشكوى
 
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الاسكندرية المنتزة

بناء مخالف

اشغالات الطريق

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