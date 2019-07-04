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صور.. تعرف على حقيقة بناء تمثال الحرية على واجهة كورنيش الحمراء فى جدة

الخميس، 04 يوليه 2019 12:12 ص
صور.. تعرف على حقيقة بناء تمثال الحرية على واجهة كورنيش الحمراء فى جدة تمثال الحرية فى جدة
كتب محمد تهامى زكى

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أوضحت أمانة جدة فى المملكة العربية السعودية، حقيقة ما تم انتشاره حول بناء تمثال الحرية على واجهة كورنيش الحمراء فى المدينة الساحلية غرب المملكة.

تمثال الحرية فى جدة
تمثال الحرية فى جدة

ووفقا لصحيفة عاجل السعودية، كشف محمد البقمى، المتحدث الرسمى لأمانة جدة، عن حقيقة ما نشر حول بناء تمثال الحرية على واجهة كورنيش الحمراء بجدة، قائلا: إن المجسم الموجود حاليًّا للفعالية المؤقتة لموسم جدة وهى فعالية تنقل الثقافة الأمريكية لزوار الموسم.

تمثال الحرية
تمثال الحرية

 

ويأتى هذا بعد انتشار عدد من الصور ومقاطع الفيديو، بين رواد منصات التواصل الاجتماعى، تتحدث عن بناء تمثال للحرية بجدة.

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المملكة العربية السعودية

اليوم السابع بلس

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