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صور.. تركيب كشافات ليد بالأعمدة لخدمة القري بإسنا ومحول كهرباء بالعديسات لمواجهة ضعف التيار

الخميس، 04 يوليه 2019 04:50 م
صور.. تركيب كشافات ليد بالأعمدة لخدمة القري بإسنا ومحول كهرباء بالعديسات لمواجهة ضعف التيار تركيب كشافات و محول كهرباء
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح المهندس محمد عشري رئيس مجلس قروى النمسا بمدينة إسنا جنوبي الأقصر، أنه تم تركيب عدد من كشافات الليد بأعمدة الإنارة بالقرية لخدمة المواطنين، وذلك بناء على توجيهات محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا، لمواجهة إنقطاع الكهرباء وإنارة الطرق لحماية المواطنين.
 
وأضاف رئيس مجلس قروى النمسا، أنه تم تركيب كشافات الليد لإنارة الطرق المظلمة على طريق طراد النيل الشرقى،كما تمت صيانة الكشافات القديمة بمعدات الوحدة المحلية، وجارى العمل في نطاق الوحدة المحلية لخدمة كافة أهالي القرية والنجوع المحيطة بها.
 
وفي نفس السياق قامت شبكة كهرباء العديسات جنوب الأقصر، بتركيب محول قدره 200 K.V.A بدلاً من محول 100K.V.A، وذلك لخدمة منطقة غرب المحطة نجع الفاوى بالعديسات بحرى، وذلك لتحسين الفولت وتجنب ضعف التيار عن هذة المنطقة التى توجد بها كتلة سكانية كبيرة، وقام بالعمل فنيون شبكة كهرباء العديسات برئاسة المهندس عبد الجواد أبو عربى، والمهندس وليد عبدالفتاح، وبمعاونه الفنيين ياسر مصطفى وحسن الطيرى ومحمود النوبى وحسن سلطان.
تركيب كشافات ليد بالأعمدة لخدمة القري بإسنا ومحول كهرباء بالعديسات لمواجهة ضعف التيار (2)
تركيب كشافات ليد بالأعمدة لخدمة القري بإسنا ومحول كهرباء بالعديسات لمواجهة ضعف التيار

تركيب كشافات ليد بالأعمدة لخدمة القري بإسنا ومحول كهرباء بالعديسات لمواجهة ضعف التيار (3)
تركيب كشافات ليد بالأعمدة لخدمة القري بإسنا ومحول كهرباء بالعديسات لمواجهة ضعف التيار

تركيب كشافات ليد بالأعمدة لخدمة القري بإسنا ومحول كهرباء بالعديسات لمواجهة ضعف التيار (4)
تركيب كشافات ليد بالأعمدة لخدمة القري بإسنا ومحول كهرباء بالعديسات لمواجهة ضعف التيار

تركيب كشافات ليد بالأعمدة لخدمة القري بإسنا ومحول كهرباء بالعديسات لمواجهة ضعف التيار (5)
تركيب كشافات ليد بالأعمدة لخدمة القري بإسنا ومحول كهرباء بالعديسات لمواجهة ضعف التيار 

 


الاقصر

مدينة اسنا

مدينة الطود

تركيب كشافات ليد بالاقصر

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