صور.. بعثة منتخب تونس تصل الإسماعيلية لمواجهة غانا الإثنين

الإسماعيلية – السيد فلاح

وصلت بعثة منتخب تونس لكرة القدم قبل قليل، لفندق ميركيور المطل على بحيرة التمساح بالإسماعيلية، و تضم 60 فردًا بينهم 24 لاعبًا برئاسة وديع الجرئ، رئيس اتحاد اللعبة هناك، وذلك لخوض لقاءها الهام والمرتقب مع فريق غانا، في إطار مباريات دور الـ16 والتي تقام في تمام الساعة التاسعة مساء الاثنين القادم بإستاد الإسماعيلية.

وسوف يتدرب منتخب تونس اليوم الخميس الساعة السادسة مساءً بملعب فندق ميركيور المطل على بحيرة التمساح.

وتضم قائمة بعثة منتخب تونس لحراسة المرمى: فاروق بن مصطفى (الشباب السعودي) – معز حسن (نيس الفرنسي) – معز بن شريفية (الترجي التونسي)

الدفاع: ياسين مرياح (أولمبياكوس اليوناني) – وجدي كشريدة (النجم الساحلي التونسي) – نسيم هنيد (الصفاقسي التونسي) – أيمن بن محمد (الترجي التونسي) – محمد دراجر (بادربورن اليوناني) – ديلان برون (جينت البلجيكي) – كريم العواضي (النجم الساحلي التونسي) – أسامة الحدادي (الاتفاق السعودي) - رامي البدوي (الفيحاء السعودي)

الوسط: مارك اللمطي (باير ليفركوزن الألماني) – غيلان الشعلالي (الترجي التونسي) – أنيس البدري (الترجي التونسي) – إلياس السخيري (مونبيلييه الفرنسي) – فرجاني ساسي (الزمالك) – بسام الصرارفي (نيس الفرنسي) – يوسف المساكني (يوبين البلجيكي) – نعيم السليتي (ديجون الفرنسي) – وهبي الخزري (سانت إتيان الفرنسي).

الهجوم: طه الخنيسي (الترجي التونسي) – فراس شواط (الصفاقسي التونسي).

وتستضيف مصر النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية (كان 2019)، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة في التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث، وستقام المباريات على 6 ملاعب هي "القاهرة والدفاع الجوي والسلام والإسكندرية والإسماعيلية والسويس".

ونظمت مصر بطولة أمم أفريقيا 5 مرات، حيث نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.