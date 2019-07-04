صور.. انطلاق مسابقة قص شعر الخراف فى فرنسا

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

انطلقت مسابقة قص الشعر للخراف، اليوم الخميس فى فرنسا، وقام عشرات المشتركين فى المسابقة بإحضار الخراف على طاولة المسابقة وبدء استخدام المقصات لقص شعر الخراف، ويسمح باستخدام الماكينات فى المسابقة.



مسابقة قص الشعر للخراف فى فرنسا (1)



مسابقة قص الشعر للخراف فى فرنسا (2)



مسابقة قص الشعر للخراف فى فرنسا (3)



مسابقة قص الشعر للخراف فى فرنسا (4)



مسابقة قص الشعر للخراف فى فرنسا (5)



مسابقة قص الشعر للخراف فى فرنسا (6)



مسابقة قص الشعر للخراف فى فرنسا (7)



مسابقة قص الشعر للخراف فى فرنسا (8)



مسابقة قص الشعر للخراف فى فرنسا (9)