صور.. المتهم بقتل زوجته بالقناطر الخيرية يمثل جريمته أمام النيابة

القليوبية نيفين طه

قام المتهم بقتل زوجته لشكه فى سلوكها، بتمثيل جريمته أمام أسامة على وكيل أول نيابة القناطر الخيرية، وأمانة سر أحمد طه، بمكان الواقعة بكورنيش مدينة القناطر الخيرية، ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمه القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد.

وكان اللواء رضا طبلية مدير الأمن، تلقى إخطاراً من العميد احمد عبدالحفيظ من المستشفى بوصول "ف. ا. س." 30 سنة، ربة منزل، مصابة بطعنة نافذة فى الفخذ، وتبين من تحريات العميد يحى راضى رئيس مباحث القليوبية، أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها العرفى ويدعى "ح. ص."، عاطل، تشاجر معها بسبب خلافات عائلية وشكة فى سلوكها.

وكشفت تحريات المقدم مروان الحسينى رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، أن المتهم شاهد المجنى عليها بصحبة أحد الرجال بكورنيش القناطر، فقام بطعنها بسكين وعقب ارتكاب جريمته حمل المجنى عليها داخل توك توك وذهب به لمنزلها وألقاها داخل المنزل وفر هاربا وعندما علم الأهالى بالواقعة اصطحبوها للمستشفى، وخلال محاولة إسعافها لقيت مصرعها، وجرى التحفظ على الجثة لعرضها على الطب الشرعي.

وتمكن النقباء عمر رجب ومحمد جمال معاونى مباحث المركز من ضبط الزوج، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.



