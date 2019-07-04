صور.. الرهبان الفرينسيسكان يختتمون أنشطة الأطفال الصيفية باحتفالية

اختتم اليوم الخميس، أنشطة العائلة المقدسة بمصر للرهبان الفرينسيسكان مؤتمرات الصيف لهذا العام، التى نظمها مجلس البراعم المختص بالطفل

انتهت الأنشطة الصيفية بصلاة القداس التى حضرها الأب ميلاد شحاتة الفرنسيسكانى مسئول المركز الفرنسيسكانى للدراسات القبطية والأب نبيل عزيز الفرنسيسكانى المرشد العام للرهبنة الثالثة العلمانية الفرنسيسكانية.

فى الحفل الختامى للمؤتمرات التي بدأت فى 16 يونيو تحت شعار "check up " شارك الأطفال فى الصلاة ثم شكر الأب ميلاد شحاتة، الخدام والمرنمين من لبنان والقائمين على المؤتمر قائلًا: احبوا كنائسكم وانتموا لها دائما فهى بيتكم و أنتم منها وإليها واقتدوا دائما بـ مار فرنسيس فى حياته "



