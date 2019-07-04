صور .. اصلاح عطل بشبكة مياه الشرب غرب الاسكندرية

قام العميد فادى وديع نقولا رئيس حى العامرية أول ،اليوم بمتابعة إصلاح عطل فى شبكة مياه الشرب أسفل ميدان الجمهورية ،و تم التنسيق بين الحى وإدارة الشبكات بشركة مياه الشرب لإتمام عملية الإصلاح دون المساس بالنصب التذكارى بالميدان.

من جهة اخرى واصل حى العامرية حملات إيقاف أعمال البناء المخالف بنطاق حى العامرية أول ،حيث أسفرت حملة قامت بها إدارة المتابعة الميدانية والإدارات المعنية ،عن إيقاف أعمال بناء قواعد بطريق البتروكيماويات ،وتم التحفظ على الحديد و أربعة طن اسمنت .

فيما قامت إدارة رخص المحلات بالحى ، بغلق عدد 6 محلات بشارع مستشفى العامرية ومربع الورش ،الصادر لها قرارات غلق بناء على المحاضر الواردة من مكتب القوى العاملة (الأمن الصناعي) لإدارتهم بدون ترخيص.