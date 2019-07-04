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صور.. أوناش ورمال لتسيير حركة الطريق بالدائرى بعد انقلاب سيارة زيت

الخميس، 04 يوليه 2019 04:27 م
صور.. أوناش ورمال لتسيير حركة الطريق بالدائرى بعد انقلاب سيارة زيت أوناش لرفع حطام حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالزيت
كتب: محمد أبو ضيف

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استعان رجال المرور فى الجيزة، بأوناش ولودرات وسيارات شفط، لرفع آثار انقلاب سيارة نقل محملة بالزيت، أعلى الطريق الدائرى، وتم تسيير حركة الطريق.
 
كانت سيارة نقل محملة بالزيت، انقلبت أعلى الطريق الدائرى فى منطقة المريوطية، مما أدى إلى توقف حركة المرور أمام المتجة إلى محور صفط اللبن، وعلى الفور انتقلت الخدمات الأمنية إلى محل الواقعة لتنظيم الحركة المرورية، وإعادتها إلى طبيعتها مرة أخرى.
 
رفع حطام حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالزيت (1)
رفع حطام حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالزيت (1)

رفع حطام حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالزيت (2)
رفع حطام حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالزيت (2)

رفع حطام حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالزيت (3)
رفع حطام حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالزيت (3)

رفع حطام حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالزيت (4)
رفع حطام حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالزيت (4)

رفع حطام حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالزيت (5)
رفع حطام حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالزيت (5)

رفع حطام حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالزيت (6)
رفع حطام حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالزيت (6)

رفع حطام حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالزيت (7)
رفع حطام حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالزيت (7)

رفع حطام حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالزيت (8)
رفع حطام حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالزيت (8)

رفع حطام حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالزيت (9)
رفع حطام حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالزيت (9)

رفع حطام حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالزيت (10)
رفع حطام حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالزيت (10)

رفع حطام حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالزيت (11)
رفع حطام حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالزيت (11)

زحام مرورى
زحام مرورى

 


انقلاب سيارة

زحام مرورى

انقلاب سيارة محملة بالزيت

الطريق الدائرى

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