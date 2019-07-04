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الخميس، 04 يوليه 2019 04:06 م
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صدور 3 قرارات رسمية تيسيرا على ذوى الاحتياجات الخاصة بشمال سيناء..تعرف عليها

الخميس، 04 يوليه 2019 03:51 م
صدور 3 قرارات رسمية تيسيرا على ذوى الاحتياجات الخاصة بشمال سيناء..تعرف عليها محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء
شمال سيناء- محمد حسين

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أعلنت محافظة شمال سيناء، فى بيان لها، عدد من القرارات التى من شأنها التيسير على ذوى الاحتياجات الخاصة، وعلى ضوء جلسة المجلس الاستشارى للتربية الخاصة الذى عقد بالمحافظة صدر قرار المحافظ رقم 126 لسنه 2019.
 
وينص القرار على مادة أولى: قيام مكاتب الاتصال بجميع المصالح الحكومية تخصيص أحد العاملين بجانب عمله الأصلى لتلقى الطلبات الخاصة بذوى الاحتياجات الخاصة، ودراستها واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لحل مشاكلهم.
 
مادة ثانية: على جميع مجالس المدن ومديريات الخدمات والهيئات العاملة بنطاق المحافظة السماح للسادة العاملين من ذوى الاحتياجات الخاصة تأخير ساعة قى الحضور وتقديم ساعة فى الانصراف.
 
ماده ثالثة: على جميع مديرى المصالح الحكومية بنطاق المحافظة بتجهيز المدخل الخاص بها بما يسمح بدخول وخروح الأفراد من ذوى الاحتياجات الخاصة بسهولة مع قيام مجالس المدن بتجهيز الأرصفة فى الشوارع  لذوى الاحتياجات الخاصة.
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شمال سيناء

ذوى الاحتياجات الخاصة

العريش

محافظ شمال سيناء

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