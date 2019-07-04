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صحيفة لبنانية: وعود قطر بالدعم المالى للبنان "تعهدات زائفة"

الخميس، 04 يوليه 2019 12:20 م
صحيفة لبنانية: وعود قطر بالدعم المالى للبنان "تعهدات زائفة" الرئيس اللبنانى ميشال عون
بيروت (أ ش أ)

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أكدت صحيفة الأخبار اللبنانية، أن الوعود التى أطلقتها قطر قبل حوالى 6 أشهر، بمساعدة لبنان ماليا، بدت زائفة ولا تخرج عن نطاق "الوهم وبيع الكلام".

وقالت الصحيفة – فى تقرير لها بعددها الصادر اليوم – إن قطر كانت قد تعهدت باستثمار 500 مليون دولار فى سندات الخزينة اللبنانية بالعملة الأجنبية (يوروبوندز) غير أنه لم يظهر أى أثر لهذا المبلغ حتى الآن، مشيرة إلى أن مصرف لبنان (البنك المركزى) لم يبع حتى الآن أى سندات يوروبوندز للقطريين.

وأضافت الصحيفة: "القصة بدأت فى مؤتمر القمة العربية الاقتصادية الذى عُقد فى بيروت أواخر شهر يناير الماضى، حينما أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء القطرى وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثانى فى تصريح نقلته وكالة الأنباء القطرية، أن بلاده ستشترى سندات خزينة لبنانية بالعملات الأجنبية بقيمة 500 مليون دولار".

وأشارت الصحيفة نقلا عن مسئولين بالسوق المالية إلى أن حديث قطر حول التزامها بشراء سندات بقيمة 500 مليون دولار "كلام لم نر ترجمة له فى السوق".

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر مصرفية التأكيد أنهم لم يبيعوا سندات يوروبوندز لأى جهة قطرية أو جهة تعمل لحساب الحكومة القطرية "بل لم تحصل أى عمليات تداول على سندات اليوروبوندز فى السوق، كما وعددا، تشى بأن القطريين أو غيرهم اشتروا سندات يوروبوندز، مما يعنى أن التصريح الإعلامى المنسوب مؤخرا لمسئول قطرى حول التزام بلاده بعمليات الشراء التى أعلن عنها، ليس سوى جعجعة بلا طحن".

وأضافت الصحيفة أن ما يعزز صحة هذا الاستنتاج الذى أشارت إليه المصادر المصرفية، أن مصرف لبنان لم يبع أى سندات يوروبوندز للقطريين.

 


قطر

لبنان

القمه العربيه الاقتصاديه

مصرف لبنان

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