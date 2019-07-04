صحيفة إيطالية: رحلة العائلة المقدسة تستحق اعتبارها تراث عالمى لليونسكو

كتبت فاطمة شوقى

قالت صحيفة "فاتيكان نيوز" الإيطالية إن السلطات المصرية طالبت بإعلان رحلة العائلة المقدسة إلى مصر موقع تراث عالمى لليونسكو، مؤكدة أنها الفعل تستحق ذلك.

وأكدت الصحيفة " يجب أن تدرج فى قائمة مواقع التراث العالمى لليونسكو، خط سير الرحلة التى توحد الاماكن التى عبرتها مريم ويوسف والسيد المسيح ، عندما وجدوا ملجأ فى مصر للهروب من طغيان الملك هيرودس ببيت لحم ، وقامت وزارة الاثار المصرية بتحرير "كتالوج" باللغة الإنجليزية بعنوان "طريق العائلة المقدسة" ، والذى يتضمن عرض تاريخى موجز عن مسار الرحلة ومحطاتها ورصد الجوانب التراثية.

وفقًا للتقاليد القديمة ، فإن طريق العائلة المقدسة يضم 25 مكانًا على الأقل خلال الرحلة إلى مصر التى استمرت ثلاث سنوات.

وتعتبر محطات رحلة العائلة المقدسة، أديرة وادى النطرون وشجرة مريم وكنسية أبى سرجة وكنيسة العذراء مريم بجبل الطير بالمنيا ودير المحرق بأسيوط.

وأشارت الصحيفة إلى أن العائلة المقدسة لم تستقر فى مكان واحد فى مصر، وتنقلت بين جنباتها من ساحل سيناء حتى دلتا النيل ووصلت إلى أواسط الصعيد، ودخلت إلى مصر عن طريق صحراء سيناء من جهة العريش والفرما، لترتحل إلى العديد من المدن المصرية، التى قسمتها المصادر الدينية والتاريخية القبطية إلى 3 مراحل، الأولى "العريش، الفرما، تل بسطة، مسطرد، بلبيس، مدينة سمنود، سخا، ووادى النطرون"، والثانية "المطرية، بابليون بمصر القديمة، منف، والمعادى"، والمرحلة الثالثة "البهنسا، جبل الطير، الأشمونين، فيليس، قسقام، مير، جبل قسقام، وجبل درنكة"، وأقامت العائلة المقدسة فى بعض المدن أسبوعا أو بضعة أيام، وفى مدن أخرى شهرا أو أكثر، وكانت أطول مدة قضتها هى فى جبل قسقام، إذ قضت 185 يوما.