سوبر كورة
Ads
الخميس، 04 يوليه 2019 11:24 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

صحيفة إيطالية: رحلة العائلة المقدسة تستحق اعتبارها تراث عالمى لليونسكو

الخميس، 04 يوليه 2019 10:38 ص
صحيفة إيطالية: رحلة العائلة المقدسة تستحق اعتبارها تراث عالمى لليونسكو
كتبت فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

قالت صحيفة "فاتيكان نيوز" الإيطالية إن السلطات المصرية طالبت بإعلان رحلة العائلة المقدسة إلى مصر موقع تراث عالمى لليونسكو، مؤكدة أنها الفعل تستحق ذلك.

وأكدت الصحيفة  " يجب أن تدرج فى قائمة مواقع التراث العالمى لليونسكو، خط سير الرحلة التى توحد الاماكن التى عبرتها مريم ويوسف والسيد المسيح ، عندما وجدوا ملجأ فى مصر للهروب من طغيان الملك هيرودس ببيت لحم ، وقامت وزارة الاثار المصرية بتحرير "كتالوج" باللغة الإنجليزية بعنوان "طريق العائلة المقدسة" ، والذى يتضمن عرض تاريخى موجز عن مسار الرحلة ومحطاتها ورصد الجوانب التراثية.

وفقًا للتقاليد القديمة ، فإن طريق العائلة المقدسة يضم 25 مكانًا على الأقل خلال الرحلة إلى مصر التى استمرت ثلاث سنوات.

وتعتبر محطات رحلة العائلة المقدسة، أديرة وادى النطرون وشجرة مريم وكنسية أبى سرجة وكنيسة العذراء مريم بجبل الطير بالمنيا ودير المحرق بأسيوط.

وأشارت الصحيفة إلى أن العائلة المقدسة لم تستقر فى مكان واحد فى مصر، وتنقلت بين جنباتها من ساحل سيناء حتى دلتا النيل ووصلت إلى أواسط الصعيد، ودخلت إلى مصر عن طريق صحراء سيناء من جهة العريش والفرما، لترتحل إلى العديد من المدن المصرية، التى قسمتها المصادر الدينية والتاريخية القبطية إلى 3 مراحل، الأولى "العريش، الفرما، تل بسطة، مسطرد، بلبيس، مدينة سمنود، سخا، ووادى النطرون"، والثانية "المطرية، بابليون بمصر القديمة، منف، والمعادى"، والمرحلة الثالثة "البهنسا، جبل الطير، الأشمونين، فيليس، قسقام، مير، جبل قسقام، وجبل درنكة"، وأقامت العائلة المقدسة فى بعض المدن أسبوعا أو بضعة أيام، وفى مدن أخرى شهرا أو أكثر، وكانت أطول مدة قضتها هى فى جبل قسقام، إذ قضت 185 يوما.

 


مصر

مسار العائلة المقدسة

تراث عالمى

اليونيسكو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
غداً طقس معتدل شمالا شديد الحرارة على جنوب الصعيد..والعظمى بالقاهرة 37 درجة

غداً طقس معتدل شمالا شديد الحرارة على جنوب الصعيد..والعظمى بالقاهرة 37 درجة

فيديو.. نانسى عجرم تنتقد سلطات لبنان: "عيب عليكن.. مش كافينا ريحة الزبالة بالمطار"

فيديو.. نانسى عجرم تنتقد سلطات لبنان: "عيب عليكن.. مش كافينا ريحة الزبالة بالمطار"

لامبارد مديراً فنياً لنادى تشيلسي لمدة 3 سنوات

لامبارد مديراً فنياً لنادى تشيلسي لمدة 3 سنوات

وفاة شقيقة محافظ البنك المركزى.. وصلاة الجنازة ظهرا من مسجد مصطفى محمود

وفاة شقيقة محافظ البنك المركزى.. وصلاة الجنازة ظهرا من مسجد مصطفى محمود

صور.. أغرب 4 كواكب اكتشفها علماء الفلك حتى الآن

صور.. أغرب 4 كواكب اكتشفها علماء الفلك حتى الآن

تعرف على تفاصيل خلاف الموسيقار محمد الموجى مع كوكب الشرق أم كلثوم

تعرف على تفاصيل خلاف الموسيقار محمد الموجى مع كوكب الشرق أم كلثوم

المنظمات الحقوقية تُعرى أردوغان أمام المجتمع الدولى.. فضائح السلطان التركى بمجلس حقوق الإنسان.. اعتقال 55 ألف شخص وإقالة 140 ألف.. وإغلاق 200 وسيلة إعلامية و 1300 جمعية ومؤسسة غير حكومية.. وملاحقة 600 صحفى

المنظمات الحقوقية تُعرى أردوغان أمام المجتمع الدولى.. فضائح السلطان التركى بمجلس حقوق الإنسان.. اعتقال 55 ألف شخص وإقالة 140 ألف.. وإغلاق 200 وسيلة إعلامية و 1300 جمعية ومؤسسة غير حكومية.. وملاحقة 600 صحفى

بسبب الزمالك.. عواد يبلغ الإسماعيلى بعدم العودة للتدريبات

بسبب الزمالك.. عواد يبلغ الإسماعيلى بعدم العودة للتدريبات

"شعبة الخضار والفاكهة": زيادة فى معروض السلع بالأسواق و50 % انخفاضا بالأسعار

"شعبة الخضار والفاكهة": زيادة فى معروض السلع بالأسواق و50 % انخفاضا بالأسعار

مفارقات غريبة فى الدور الأول بأمم إفريقيا.. المغرب تحصد 9 نقاط بهدفين !

مفارقات غريبة فى الدور الأول بأمم إفريقيا.. المغرب تحصد 9 نقاط بهدفين !

تذكرتى تواصل فتح منافذها لبيع تذاكر دور الـ16 وحتى نهائى الكان

تذكرتى تواصل فتح منافذها لبيع تذاكر دور الـ16 وحتى نهائى الكان

تخاريف آخر الليل.. إخوانى يشبه محمد مرسى بعمر بن الخطاب

تخاريف آخر الليل.. إخوانى يشبه محمد مرسى بعمر بن الخطاب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة