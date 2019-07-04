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صحة الجيزة: تنسيق لإنشاء مراكز أطراف صناعية بمستشفيات المديرية

الخميس، 04 يوليه 2019 02:25 م
صحة الجيزة: تنسيق لإنشاء مراكز أطراف صناعية بمستشفيات المديرية اجتماع مع مديرى المستشفيات فى المعهد القومى للجهاز الحركى والعصبى
كتب سيد الخلفاوى

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عقدت الدكتورة هناء سرور مدير مديرية الصحة بالجيزة، اجتماع مع مديرى المستشفيات فى المعهد القومى للجهاز الحركى والعصبى لمناقشة التعاون مع المعهد. 

وقالت وكيل وزارة الصحة بالجيزة، إنه تم التنسيق للتعاون مع المعهد القومى للجهاز الحركي والعصبى فى مجال جراحات العظام والتأهيل والعمل على إنشاء مراكز أطراف صناعية بمستشفيات مديرية الصحة لتخفيف العبء على المعهد وتم الاتفاق على تبادل الخبرات وتقديم التدريب فى مجال جراحات عظام الأطفال. 
 
وأشادت سرور، بالتعاون الذى تم بين مستشفى الحوامدية ومعهد القلب في تفعيل قسطرة القلب والاستعانة بالكوادر البشرية من معهد القلب لتدريب القائمين على القسطرة فى الحوامدية. 
 
وأكدت سرور أنه عرض مفصل من كل إدارة فنية بالمديرية بانجازاتها وعرض السلبيات وطرق علاجها وتفاديها في الشهر القادم في المستشفيات. 
 
 
 
 

مستشفيات الجيزة

جراحة العظام

صحة الجيزة

المعهد القومي للجهاز الحركي والعصبى

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