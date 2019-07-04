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شيما ومنى فاروق تسددان كفالة إخلاء سبيلهما فى محكمة مدينة نصر

الخميس، 04 يوليه 2019 02:33 م
شيما ومنى فاروق تسددان كفالة إخلاء سبيلهما فى محكمة مدينة نصر منى فاروق وشيما الحاج
كتب كريم صبحى

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سددت شيما ومنى فاروق 100 ألف جنيه كفالة إخلاء سبيلها فى محكمة مدينة نصرعلى ذمة قضية الفيديوهات الإباحية. 
 

وكانت الدائره 25 جنايات شمال القاهره قررت استمرار إخلاء سبيل منى فاروق وشيما الحاج فى قضية الفيديوهات المسيئة، وحضر دفاع المتهمتين، المحامى سمير نور الدين الذى قرر أن المتهمتين لم تغادرا موطنهما وفقا للتدابير الاحترازية ووفقا لنص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية وطلب إخلاء سبيلهما بأى ضمان تراه هيئة المحكمة فقررت المحكمة إخلاء سبيل المتهمتين بكفالة 100 ألف جنيه لكل منهما. 

 
 
 

منى فاروق

شيما الحاج

محكمة مدينة نصر

الفيديوهات الاباحية

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