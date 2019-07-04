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شعبة السيارات: رفع الدعم عن الوقود يزيد من فرص السيارات الكهربائية

الخميس، 04 يوليه 2019 07:00 ص
شعبة السيارات: رفع الدعم عن الوقود يزيد من فرص السيارات الكهربائية اللواء عفت عبد العاطى
كتب أحمد حمادة

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أكد اللواء عفت عبد العاطى رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، أن فرص دخول السيارات التى تعتمد على الكهرباء بدلا من الوقود ستكون كبيرة جدا خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هذا يدعم توجه الدولة فى ترشيد الإنفاق على الطاقة.

وتوقع عبد العاطى فى تصريح لليوم السابع، أن السيارات الكهربائية ستشهد رواجا وقبولا لدى المواطن المصرى، حيث أنها تتميز عن السيارات التى تعتمد على البنزين والسولار والغاز بأنها صديقة للبيئة، إضافة إلى التكلفة الأقل من حيث استهلاك الطاقة.

وأشار رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إلى أن رفع الدعم عن الوقود لن يكون له تأثير فى أسعار السيارات سواء بالانخفاض أو الارتفاع  حيث أن التكلفة هى العامل الرئيسى فى تحديد سعر السيارات والمتمثلة فى سعر الصرف، وتكاليف النقل وغيرها من العوامل المحددة للسعر.


شعبة السيارات

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اخبار اقتصاد

السيارات

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