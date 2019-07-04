"شعبة الخضار والفاكهة": زيادة فى معروض السلع بالأسواق و50 % انخفاضا بالأسعار

كتب أحمد حمادة

أكد محسن الفيومى رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالجيزة، أن الأسواق بها فائض كبير فى السلع وهو ما تسبب فى انخفاض أسعار جميع الأصناف بصورة كبيرة جدا عن العام الماضى، كما أنها انخفضت أكثر من 50 %، مشيرا إلى أن هناك أصنافا تباع بأقل من التكلفة وذلك نظرا لزيادة الإنتاج الزراعى .

وأضاف الفيومى فى تصريح لليوم السابع، أن هناك زيادة فى الناتج المحلى من الخضروات والفاكهة، موضحا أن أسعار الطماطم فى سوق الجملة بأكتوبر لا تتخطى الجنيهان للكيلو، وأن سعر كيلو الكنتالوب جنيه، وهناك أكثر من 70 % زيادة فى الإنتاج عن العام الماضى.