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شرطة المرافق بالأقصر تحرر 1208 محضر للمخالفين فى حملات بشوارع المحافظة

الخميس، 04 يوليه 2019 11:55 ص
شرطة المرافق بالأقصر تحرر 1208 محضر للمخالفين فى حملات بشوارع المحافظة حمله ازاله الاشغالات-ارشيفيه
الأقصر – أحمد مرعى

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شنت أدارة شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، عدد من الحملات لضبط  المخالفين مستهدفة الشوارع والميادين بكافة مدن المحافظة، وذلك لإزالة الأشغالات تيسيرا للحركة المرورية وأنضباط الشارع .
 
وأوضح المقدم أشرف أبو الفتوح مدير إدارة شرطة المرافق بمحافظة الأقصر - فى بيان صحفى - أنه خلال الحملات التى شنتها الإدارة خلال الفترة الماضية تم تحرير 1208 محضر للمخالفين تضمنت 717 محضر إزالات أدارية، 8 محاضر مخالفة نظافة، 98 محضر للباعة الجائلين، 309 محضر أشغال طريق، 76 محضر مضبوطات متنوعة .
 
وأضاف مدير إدارة شرطة المرافق أن كافة الحملات تمت بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن ومسئولى الجهات المنوطة بهدف تنفيذ محاضر المخالفات الصادرة وتأمين الحملات المختلفة، مشيراً إلى تكثيف جهود المديرية من خلال التعامل مع المخالفات بمختلف أنواعها بحزم وسرعة للقضاء عليها أولاً بأول وردع المخالفين فى ضوء توجيهات كل من مدير أمن الأقصر اللواء طارق علام والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر .
 
 

الاقصر

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حملات ضبط المخالفات بالاقصر

الباعة الجائلين بالاقصر

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