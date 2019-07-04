س و ج.. كل ما تريد معرفته عن السعال الديكى.. أعراضه وعلاجه

كتبت فاطمة خليل

السعال الديكي من الأمراض الشائعة التى تصيب الجهاز التنفسى وتنتقل بالعدوى وهو مرض خطير إذا أصاب الأطفال الرضع أقل من 6 أشهر، من خلال مجموعة من الأسئلة والإجابات نتعرف على السعال الديكى ما هو ما أعراضه وعلاجه، وفقاً لموقع Better health.



السعال الديكى

س: ما هو السعال الديكى؟



ج: هو عدوى تنفسية خطيرة ومعدية تسببها نوع من البكتيريا، ويبدأ المرض مثل نزلة البرد العادية ثم يتطور إلى سعال، قد يستمر هذا السعال لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، حتى بعد اكتمال العلاج بالمضادات الحيوية.

والسعال الديكي خطير بشكل خاص على الأطفال أقل من ستة أشهر من العمر، والرضع أكثر عرضة للإصابة بالمرض من الأطفال الأكبر سنا أو البالغين، حيث إن واحدا من كل 200 طفل مصاب بالسعال الديكي تحت سن ستة أشهر يموت، لذا فإن التطعيم ضد السعال الديكى أفضل وسيلة لتقليل خطره.

س: ما أعراض السعال الديكى؟



ج: يبدأ السعال الديكي بأعراض مشابهة لأعراض البرد، وهذه الأعراض يمكن أن تتقدم بسرعة لتشمل:

-نوبات من السعال الحاد.

- صوت مميز للسعال يشبه "الديك".

-القيء في نهاية نوبة السعال.

-توقف التنفس- يتوقف الطفل عن التنفس لفترات زمنية وقد يتحول إلى اللون الأزرق.

-قد تترافق هذه الأعراض مع ضعف الشهية والتعب والجفاف.

- قد يبدو الشخص طبيعيًا بين نوبات السعال.

- أثناء الشفاء ، ينخفض ​​السعال تدريجيًا ، ولكن قد يستمر لمدة تصل إلى 3 أشهر.



اعراض السعال الديكى

س: ما مضاعفات السعال الديكي؟



السعال الديكي هو الأكثر خطورة على الأطفال الرضع تحت عمر السنة، والذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر، قد تكون الأعراض شديدة أو تهدد حياتهم، وتشمل بعض مضاعفات السعال الديكي عند الأطفال الصغار:

-النزيف.

-توقف التنفس لفترات زمنية.

-الالتهاب الرئوي.

-التهاب الدماغ.

-التشنجات (يناسب) والغيبوبة

-تلف دائم في الدماغ

-الموت.

س: ما علاج السعال الديكي؟



ج:في مراحله المبكرة ، يمكن تقليل أعراض السعال الديكي عن طريق تناول المضادات الحيوية.

إذا تم إعطاء العلاج في أول 21 يومًا من المرض، فقد يتم تقليل خطر نقل العدوى إلى الآخرين.

يتعرض أفراد أسرة الشخص المصاب لخطر متزايد للإصابة بالمرض وعادة ما يوصفون بمضادات حيوية قوية كإجراء وقائي، حتى لو تلقوا التطعيمات بالكامل.