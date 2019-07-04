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سفر وعودة 1502 مصرى وليبى و335 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال24 ساعة

الخميس، 04 يوليه 2019 07:21 م
سفر وعودة 1502 مصرى وليبى و335 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال24 ساعة منفذ السلوم
مطروح - حسن مشالى

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انهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1502مصرى وليبى، و335 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1073 إلى الجانب الليبي، بينهم  249مصريا و842 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 429 بينهم 343 سبق مغادرتهم البلاد، بطريقة شرعية، و86 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر  195 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 140  شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.


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