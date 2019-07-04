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سفارة السعودية فى الفلبين: التحقيقات مستمرة فى اختفاء الطيار عبد الله الشريف

الخميس، 04 يوليه 2019 01:55 م
سفارة السعودية فى الفلبين: التحقيقات مستمرة فى اختفاء الطيار عبد الله الشريف الطيار السعودى المفقود فى الفلبين
كتب محمد تهامى زكى

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أصدرت السفارة السعودية فى الفلبين، بيانا جديدا بشأن الطيار السعودى المفقود فى مانيلا منذ يوم 18 مايو الماضى، وقالت السفارة فى بيانها: "التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الفلبين الدكتور عبد الله بن ناصر البصيرى، بالكابتن جيم سيديو نجو، مدير عام هيئة الطيران المدنى، وذلك فى مكتبه بحضور نائب المدير العام ورئيس الاستخبارات بالطيران المدنى".

بيان السفارة السعودية
بيان السفارة السعودية

 

وجرى خلال اللقاء، بحث آخر المستجدات والتطورات فى قضية المواطن المفقود عبد الله بن خالد الشريف، وتبادل المعلومات والاطلاع على التحقيقات التى تجريها الجهات المختصة فى الفلبين من أجل العثور على المواطن السعودى، مفيدا بأن جميع الجهات لازالت تعمل وتبحث وتحقق فى هذه القضية.

 

ويأتى لقاء السفير ضمن اللقاءات المكثفة والتى يجريها مع كبار المسئولين فى الحكومة الفلبينية، بدءا من رئيس الجمهورية ووزيرى الدفاع والخارجية والأجهزة الأمنية المختلفة لحين العثور على المواطن سالما معافى.

لقاء السفير مع رئيس الطيران المدنى
لقاء السفير مع رئيس الطيران المدنى

 

من جانبه قدم السفير الشكر لمدير هيئة الطيران المدنى ولكافة الجهات المختصة على ما يبذلون من جهد مقدر.

 

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

يذكر أن الطالب عبد الله الشريف، يدرس مع شقيقه في الفلبين، الطيران على نفقتهما الخاصة، و بعد ذهابه للتدريب، بصحبة مدربه الفلبينى اختفى الاثنين منذ 18 مايو ولم يعثر لهما على أى أثر حتى الآن.

 

وبعد بحث مكثف، لم يتم العثور سوى على حقيبة بداخلها هوية قائد الطائرة (المدرب) وبطاقات بنكية وصور شخصية له مع أحد الصيادين.

فيما  أكدت عائلة ”الشريف“ أن المعلومات التي لديها تفيد بأن الطائرة مختفية ولم تتحطم، وأن عبدالله ومرافقه المدرب الفلبينى على قيد الحياة، مناشدة السفارة السعودية بذل المزيد من الجهود.

 

 

 


الطيار السعودى

عبد الله الشريف

الطيار عبد الله الشريف

الفلبين

مانيلا

الطيار السعودى المفقود

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