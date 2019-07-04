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سجن وزير نرويجى سابق متهم بالاعتداء الجنسى على طالبى لجوء

الخميس، 04 يوليه 2019 05:57 م
سجن وزير نرويجى سابق متهم بالاعتداء الجنسى على طالبى لجوء الشرطة النرويجية
وكالات الأنباء

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أصدرت محكمة فى مدينة ترومسو النرويجية حكما بسجن وزير الصيد السابق، سفين لودفيجسن، خمس سنوات بعد أن اعتدى جنسيا على ثلاثة طالبى لجوء طوال سنوات عديدة، ووجدت المحكمة أن لودفيجسن (72 سنة) مذنب بعد أن استغل منصبه محافظا إقليميا وقت الوقائع للاعتداء على ثلاثة طالبى لجوء رجال تتراوح أعمارهم اليوم بين 25 و34 سنة، ويعانى أحدهم من قصور عقلى، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

 

وجرت وقائع الاعتداءات الجنسية بين سنتى 2011 و2017 فى منزل لودفيجسن وفى فنادق متفرقة، وأكد المعتدى عليهم أن الوزير السابق عرض عليهم الحصول على أماكن إقامة ومناصب شغل مقابل علاقات جنسية، كما قالوا إنهم كانوا يخشون فقدان تصاريح إقامتهم فى حال رفض طلباته.

 

وقالت وسائل إعلام نرويجية إن لودفيجسن أنكر التهم الموجهة إليه، على الرغم من اعترافه بإقامة علاقة جنسية مع أحد الرجال الثلاثة فى أوسلو بموافقته، وشغل المتهم مناصب سامية فى بلده أبرزها وزير الصيد بين سنتى 2001 و2005.


النرويج

وزير سابق

الاعتداء الجنسى

طالبى لجوء

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