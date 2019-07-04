سجن كاهن 5 أعوام وتغريمه 20 ألف يورو لتعديه جنسيا على قاصرين بفرنسا

كتب: أحمد علوى

قضت محكمة فرنسية اليوم الخميس، بسجن كاهن يدعى جايل كاريسان البالغ من العمر 46 عامًا، لمدة خمس سنوات بتهمة الاعتداء الجنسى على القاصرين، وتغريمه 20 ألف يورو للضحية.

وقالت صحيفة لو باريزيان الفرنسية، إن الكاهن جايل كاريسان، لا يزال يخضع لمتابعة اجتماعية قضائية بأمر قضائى، وهو محظور عليه ممارسة نشاط مهنى أو تطوعى مع القاصرين بشكل دائم.

وخلال محاكمته اعترف الكاهن بارتكابه أفعال: "لا تتفق مع الأخلاق الكاثوليكية"، ولكنها كانت بـ"اتفاق مسبق" ولم تتم رغمًا عن أى من الضحايا.

وشهدت الكنيسة فى الغرب الفترة الأخيرة الكثير من الانتقادات إثر تكرار حوادث الاعتداءات الجنسية على الأطفال.