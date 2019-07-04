زراعة القليوبية: لا صحة لما يشاع من أزمة نقص الأسمدة ولدينا فائض 18 ألف طن

القليوبية إبراهيم سالم

نفى المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، وجود أزمة في نقص الأسمدة بالجمعيات التعاونية والزراعية بالمحافظة، مؤكدا أن كل ما يثار بشأن نقص الأسمدة مجرد محاولات من تجار الأسمدة في السوق السوداء لرفع الأسعار.

وأكد "زايد"، أنه تم توزيع 18 ألف طن أسمدة على المزارعين خلال موسم زراعة الذرة بالمحافظة، كما أن المديرية بها فائض 17 ألفا و870 طنا من الأسمدة بالمخازن لم يتم توزيعها حتى الآن على الجمعيات الزراعية، ويتم استخدامها كرصيد بمخازن المديرية والإدارات الزراعية بالمحافظة لتأمين احتياجات المحافظة.

واشار "زايد"، إلى أن فرق المتابعة والإرشاد الزراعي بالمديرية تتابع مع الجمعيات الزراعية بالقري أولا بأول عمليات صرف الأسمدة الزراعية من الجمعيات الزراعية وفقا للقواعد المعمول بها، مؤكدا أنه لا توجد أي شكاوى حتى الآن من ارتفاع اسعار الأسمدة بالسوق السوداء نتيجة توافر البديل الحكومي بالجمعيات الزراعية للقضاء على شكاوى المزارعين.