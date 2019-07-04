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زاخاروفا: روسيا ستدفع مستحقات عضويتها فى مجلس أوروبا

الخميس، 04 يوليه 2019 08:04 م
زاخاروفا: روسيا ستدفع مستحقات عضويتها فى مجلس أوروبا ماريا زاخاروفا
أ ش أ

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 أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن روسيا ستدفع رسوم عضويتها في مجلس أوروبا عن عامي 2017-2018. 
وذكرت زاخاروفا - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء (تاس) الروسية - : "لقد دفعنا رسوم عضويتنا لعام 2019. أما بالنسبة لدورة يونيو من الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، فقد تمت إعادة صلاحيات الوفد الروسي بالكامل دون استثناء. وتم توفير الشروط اللازمة لحل قضية ديون روسيا لمجلس أوروبا"، مُشددة على وفاء روسيا بالتزامتها الدولية. 
 
يُذكر أن الوفد الروسي لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا حُرم من حق التصويت وفُرضت عليه قيود أخرى في أبريل عام 2014 على خلفية الأزمة الأوكرانية وانضمام القرم إلى روسيا. 
 
وقرر مجلس الدوما الروسي بالإجماع في شهر يناير الماضي عدم حضور جلسة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ومواصلة تجميد دفع الاشتراكات الروسية في ميزانية المجلس، وأشار أعضاء الدوما إلى أن تعاون روسيا ومجلس أوروبا على الصعيد البرلماني قد توقف عمليا بسبب استمرار الحملة المعادية لروسيا، بينما أصيبت الجمعية البرلمانية للمجلس بأزمة مؤسساتية عميقة.
 
يُشار إلى أن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تبنت قرارًا، في شهر يونيو الماضي، كما أدخلت تعديلات على اللوائح من شأنها أن تعقد أو تعرقل فرض العقوبات على الوفد الروسي ويضمن عودته إلى الجمعية دون الوفاء بالالتزامات الدولية.
 

ماريا زاخاروفا

روسيا

مجلس أوروبا

الجمعية البرلمانية

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